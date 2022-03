Da Medicuore un tir di aiuti umanitari in partenza per l'Ucraina

Sono abituati alle grandi imprese. Ma non pensavano proprio di riempire in pochi giorni la sede dell'associazione. Entusiasmo e adrenalina alle stelle tra i volontari di Medicuore. L'associazione arcorese ha riempito in pochissimi giorni la sede di via Natale Beretta 61 con cibo e di vestiti da consegnare ai profughi dell'Ucraina.

"Ci siamo, ci impegniamo e riusciamo - commenta Francesco Montaperto, responsabile dell'attività organizzativa dell'associazione -. Ancora una volta siamo a disposizione di chi soffre e di chi ha bisogno". Una straordinaria raccolta (che prosegue) resa possibile grazie al passaparola e alla preziosa collaborazione del comune di Civate che fin da subito ha abbracciato questa iniziativa. La raccolta continua: servono soprattutto medicinali.

"Noi non ci fermiano. Ci sono donne, uomini e bambini che hanno bisogno. C'è un Paese martoriato dalla guerra che ha bisogno del nostro aiuto. Medicuore è sempre in prima linea: e tra lavoro e famiglia troviamo il tempo e il modo per dare una mano al prossimo". I volontari della protezione civile di Usmate Velate ritireranno tutto il materiale che poi verrà distribuito alle associazioni che in Ucraina, Polonia e Romania stanno aiutando i profughi.

Ma non solo. L'associazione ha messo in piedi un team di una decina di medici con specialità diverse che gratuitamente visiteranno le donne e i bambini in arrivo in italia. Medicuore fa leva sulla generosità dei monzesi e dei brianzoli. È stata aperta anche una raccolta fondi (l'Iban sul sito dell'associazione) oppure inviando un'email a montaperto@medicuore.org