I dottori di Medicuore scendono in campo per visitare mamme e bimbi dell'Ucraina

Medici brianzoli (ma non solo) in prima linea per visitare, medicare e curare i profughi che arrivano dall'Ucraina. Ancora volta la straordinaria macchina della generosità di Medicuore e dell'Associazione medici Brianza e Milano Onlus si è già mobilitata per affrontare anche questa emergenza.

L'associzione, nata nel 1996 per volontà e impegno del dottor Alberto Penati (dermatologo e medico di famiglia di Arcore), da sempre è al fianco dei bisognosi. Soprattutto dei bambini che in Italia (e soprattutto nei Paesi più poveri del mondo) vivono in condizioni di indigenza. "Nel sorriso di un bambino vive la speranza del mondo, e il sorriso dei nostri bambini è il segreto dell'entusiasmo che ci anima. Basta poco per migliorare la qualità della loro vita, e della nostra": è il motto che da sempre anima l'associazione e soprattutto l'agire del dottor Penati.

Francesco Montaperto (a sinistra) e il dottor Alberto Penati

Un aiuto non solo a chi è ancora in Ucraina e sta cercando di scappare, ma anche e soprattutto a chi sta arrivando. "Abbiamo messo in piedi un team di una decina di medici - spiega Francesco Montarperto, responsabile dell'attività organizzativa dell'associazione -. Medici, per lo più ospedalieri, con specialità diverse in modo da andare incontro a tutte le possibili necessità. Medici che si sono messi a disposizione gratuitamente e che in totale spirito di volontariato visiteranno e cureranno le mamme e i bambini".

Ma non solo. L'associazione ha infatti organizzato anche una raccolta di cibo e di vestiti. Il magazzino è stato allestito presso la sede di Arcore (in via Natale Beretta 61). Per organizzare la consegna inviare un'email a montaperto@medicuore.org.