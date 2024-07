“Manutenzione straordinaria di tratti continui di strade cittadine finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza per il transito veicolare e alla conservazione del patrimonio”. È questa la motivazione con cui la giunta comunale di Desio ha approvato il mega piano di manutenzione straordinaria delle stradeper un importo di 1 milione e 700mila euro.

Entro l'autunno si darà infatti avvio a una programmazione di interventi che saranno messi a punto nel dettaglio. Si tratta di un finanziamento straordinario molto importante per rispondere alle esigenze emerse soprattutto negli ultimi mesi e alle molte segnalazioni ricevute dai cittadini. "Stiamo effettuando un investimento mai visto per l’amministrazione desiana - spiega a proposito il sindaco Simone Gargiulo - Stiamo mettendo mano ad anni di manutenzioni approssimative che, complici gli eventi meteo assolutamente imprevedibili e avversi dell’ultimo periodo, hanno amplificato e accelerato l’ammaloramento del nostro impianto viabilistico. Abbiamo 'concentrato' risorse su questo tema, perché siamo consapevoli che, prima di fare opere 'roboanti', la città debba essere il più possibile in ordine ed è quello che stiamo facendo su questo e tanti altri temi".

"E’ un investimento notevole, ma assolutamente necessario. Siamo consapevoli che si prospetta una situazione importante da recuperare, che è stata accentuata da diversi fattori, quali ad esempio le abbondanti piogge, che hanno contribuito a rovinare le strade e hanno ritardato la programmazione di altri interventi - aggiunge poi l’assessore ai Lavori Pubblici Martina Cambiaghi - Dovevamo trovare una risposta a questo bisogno e con la giunta siamo riusciti stanziare una somma cospicua per sistemare il nostro territorio, anche a fronte delle numerose segnalazioni che quotidianamente pervengono agli uffici, che puntualmente ci evidenziano situazioni critiche e ci aiutano a definire le priorità. Questo considerevole stanziamento è il segno del nostro impegno per rispondere alle esigenze degli utenti e della nostra città".

Gli interventi previsti

Due sono le tipologie di strade da manutenere, individuate nel documento di indirizzo alla progettazione:

1) i tratti collocati al centro della città, caratterizzati da traffico lieve o moderato (senza passaggio di mezzi pesanti), per la quale è previsto un intervento di rifacimento del solo tappeto di usura

2) i tratti relativi ad arterie principali che convogliano il traffico veicolare all’esterno o all’interno della città, con transito moderato o intenso (con passaggio di mezzi pesanti), per cui si interverrà con il rifacimento anche dello strato di base.

Le strade del centro cittadino coinvolte saranno via Armando Diaz, via San Pietro, via Altiero Spinelli, via Alessandro Volta, via Carlo D'Adda, via Giovanni Belingeri, via Giuseppe Verdi, via Brennero, via Deue Palme e via Carlo Forlanini. Le arterie di collegamento coinvolte saranno invece via per Binzago, via per Cesano, via San Giuseppe, via per Seregno, via Gaetana Agnesi, via Oslavia e via Pietro Mascagni.

Tra i lavori in programma: taglio della pavimentazione stradale in corrispondenza dei collegamenti con altre vie; preparazione del terreno per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura della sede stradale; allineamento dei chiusini esistenti; strato di usura in conglomerato bituminoso e predisposizione della nuova segnaletica orizzontale.