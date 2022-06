Mega tunnel ferroviario, avanzano i lavori: quando da Monza si arriverà al mare in un'ora?

L'estate e il caldo avanzano e la voglia di mare con loro. Non sarebbe un sogno poter raggiungere il mare da Monza in poco piu' di un'ora comodamente seduti in treno? Il sogno sta per diventare realtà.

Si continua a lavorare per il mega tunnel ferroviario che unirà Milano, quindi la Lombardia, con la Liguria e permetterà di arrivare al mare in un'ora. Grazie al progetto del Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova, anche Monza sarà più vicina al mare. Una struttura che in termini di sostenibilità favorirà una riduzione del 33% dei tempi di percorrenza tra Genova e Milano, con conseguente calo del 55% delle emissioni di Co2 rispetto al trasporto su gomma. E così dalla stazione Centrale di Milano, che si raggiunge da Monza in 16 minuti, sarà possibile "volare" a Genova in meno di un'ora grazie all'altra velocità. Ne avevamo parlato a febbraio in occasione di una visita al cantiere di Mario Draghi definì il progetto "impressionante" (nella sua eccezione positiva). Ma quanto manca alla sua realizzazione? Quando potremo evitare code chilometriche o tratte ferroviarie non sempre veloci per raggiungere Genova?

Come riportano sul sito ufficiale, dove viene segnalato anche l'avanzamento dei lavori, il mega tunnel sarà pronto nel 2024. Ancora due anni di lavori, quindi, ma tutto, per ora sembra procedere come da programmi.

Terzo Valico: numeri e curiosità

Il Terzo valico dei Giovi-nodo di Genova è una delle infrastrutture sostenibili più importanti tra quelle oggi in esecuzione in Italia. Alla sua realizzazione contribuisce infatti una filiera di oltre 2.300 imprese che dà lavoro a circa 5mila persone. Una volta ultimata, con i suoi 53km complessivi, accrescerà la competitività dell’Italia, conferendole maggiore centralità nei collegamenti trans-europei e permetterà l’integrazione della rete di Genova e del suo porto, rendendolo sempre più funzionale come hub internazionale, grazie alle interconnessioni verso Torino, Milano e, quindi, l’Europa.

Il Terzo Valico, come riportato sul sito, sarà collegato a Sud – mediante l’interconnessione di Voltri e Bivio Fegino – con la rete ferroviaria del nodo di Genova, per la quale sono in corso importanti lavori di adeguamento funzionale e di potenziamento, nonché con i bacini portuali di Voltri e del Porto storico. A Nord, dalla piana di Novi Ligure, il tracciato si collega alle linee esistenti Genova – Torino (per i flussi di traffico in direzione Torino e Novara/Sempione) e alla linea Tortona – Piacenza (per il traffico in direzione Milano – San Gottardo).

Il progetto costerà 6,9 milioni di euro.