A Monza una pianta speciale sulla quale fiorisce la speranza

Su quel terrazzo dove i bambini quando iniziano a stare meglio escono per una boccata d'aria adesso c'è una pianta speciale. Un melograno i cui frutti - per ora - sono chicchi di speranza.

Una cerimonia molto toccante quella che si è svolta nella giornata di ieri, mercoledì 15 febbraio, sul terrazzo del Comitato Maria Letizia Verga di Monza è stato piantato un melograno. Un evento per celebrare la Giornata mondiale contro il cancro infantile, fissata propria il 15 febbraio e alla quale hanno partecipato medici, infermieri, pazienti e familiari. E sono stati proprio i piccoli in cura nel centro monzese a far 'sbocciare' i primi fiori. Hanno appeso ai rami della pianta messaggi di speranza e vicinanza ai bambini e ai ragazzi che hanno contratto il cancro, in ogni parte del mondo, e di ricordo per chi ha perso la sua battaglia.

Un'iniziativa che si è svolta in contemporanea in diversi centri italiani, da una proposta della Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica (FIAGOP) “Diamo radici alla speranza, piantiamo melograni”, giunta quest’anno alla sua quinta edizione. La federazione propone infatti alle organizzazioni della sua rete presente in tutto il territorio italiano - tra cui anche il Comitato Maria Letizia Verga - questo gesto simbolico per “seminare germogli di solidarietà per l’oncoematologia pediatrica e dedicare attenzione all’ambiente”.

Germogli di speranza che poi si sono moltiplicati anche via social. Tutti hanno potuto partecipare virtualmente a questa iniziativa condividendo sui propri profili messaggi di vicinanza utilizzando gli hashtag #DiamoRadiciAllaSperanza #FIAGOP #ICCD2023 e accostandoli all’immagine del melograno.