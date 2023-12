La mensa monzese che distribuisce 800 pranzi al mese a chi non riesce a portare in tavola un pasto

I monzesi e i brianzoli in difficoltà sanno che lì, nella mensa del santuario, possono trovare il loro pasto. Ben 800 i pasti che ogni mese fra' Celestino Pagani – referente della mensa dei poveri del santuario della Madonna delle Grazie – distribuisce alle persone che stanno affrontando un momento di difficoltà. Una dispensa, quella del convento, che costantemente viene rifornita dalla generosità dei monzesi. Ma non basta. Perché, purtroppo, la povertà in Italia non diminuisce e Monza e Brianza non fanno eccezione.

Complici l’inflazione e l’aumento del costo della vita, le famiglie e le persone più fragili sono sempre più in difficoltà, e sono già oltre 10.000 le persone che nel 2023 hanno chiesto aiuto alle 20 mense francescane di Operazione Pane (delle quali fa parte anche la mensa di Monza) per un pasto caldo e un sostegno con le spese quotidiane. Numeri che, inseriti nel quadro dei dati Istat, secondo i quali nel 2022 erano oltre 5,6 milioni gli individui in condizione di povertà assoluta, danno la misura della gravità della situazione.

“Tra chi chiede aiuto alle mense di Operazione Pane sono in crescita soprattutto le persone sole – spiegano i promotori - Nel 2023 sono ad oggi oltre 7.300, il 6% in più rispetto allo scorso anno; ma tante sono anche le famiglie, e quindi i bambini, che devono contare sull’aiuto dei frati per mettere un pasto in tavola. Nel 2023 le mense stanno supportando più di 1.400 famiglie, composte da più di 750 mamme, 650 papà e 1.400 bambini. A livello nazionale, nel 2022, sono state 2,18 milioni le famiglie in povertà assoluta e 1,27 milioni i minori in questa situazione”.

Numeri altrettanto importanti quelli che riguardano la Lombardia dove l’Operazione Pane è attiva in 5 strutture francescane che, nei primi dieci mesi del 2023, hanno già distribuito complessivamente circa 60.000 pasti caldi a persone in difficoltà. Le mense, si trovano a Milano (Centro Sant'Antonio, circa 1.700 pasti ogni mese), Monza (Mensa di Santa Maria delle Grazie, oltre 800 pasti al mese), Pavia (Mensa dei poveri, oltre 3.200 pasti al mese), Voghera (Convento e Santuario di Santa Maria delle Grazie, oltre 400 ceste alimentari distribuite al mese), Baccanello (150 pasti al mese).

Intanto, oltre a sostenere fra Celestino che a Monza ormai è diventato una istituzione, è possibile sostenere l’intero progetto: fino al 23 dicembre è attiva la campagna solidale Operazione Pane che aiuta le 20 mense francescane presenti in tutta Italia da Torino a Palermo, passando per Milano, Bologna, Roma, a cui quest’anno si aggiungono le due nuove mense di Cava de’ Tirreni (SA) e Reggio Calabria. E naturalmente quella di Monza. Ogni mese insieme distribuiscono quasi 41.000 pasti. Operazione Pane è presente anche all’estero con 3 realtà in Ucraina, 1 in Romania e 1 in Siria. È possibile contribuire con un sms o una chiamata da telefono fisso al 45538, oppure direttamente sul sito www.operazionepane.it .