Sono pronte a cambiare volto le mense delle scuole di Limbiate

La prima a cambiare look sarà la mensa della scuola elementare Fratelli Cervi di via Monte Bianco, poi col tempo verranno rifatti tutti gli altri refettori delle scuole di Limbiate. Non solo: verrà anche costruito un nuovo centro cottura in un’area dismessa del municipio.

Il progetto è frutto di un partenariato pubblico-privato tra Sodexo e il Comune di Limbiate, siglato con l’obiettivo di valorizzare e ampliare il servizio di ristorazione mettendo al centro la sostenibilità ambientale e qualità dell’offerta. Il nuovo centro cottura, infatti, oltre a servire le scuole del comune, si comporrà anche un ristorante self-service dedicato ai cittadini convenzionati con l’obiettivo di creare un polo di aggregazione.

"Non appena termineranno i lavori alla scuola Cervi, inizieranno quelli in tutte le altre scuole oggetto di rinnovo — spiegano dalla società —. Il centro cottura sarà invece pronto per dicembre 2021 dopo la relativa opera di bonifica".

"Siamo orgogliosi di annunciare l'inizio dei lavori alla scuola Cervi, la prima di un programma che comprende tutte le scuole del territorio — ha dichiarato Antonio Romeo, sindaco di Limbiate —. Siamo convinti che l’intera cittadinanza potrà beneficiare della portata di questo progetto e che la collaborazione con il partner Sodexo, al fianco del Comune di Limbiate da diverse decadi, sarà ancora una volta estremamente proficua. Vogliamo rendere gli ambienti dei nostri ragazzi sempre più confortevoli e sicuri: la nostra missione è trasformare le mense in ristoranti. Non dimentichiamoci infine dell'impegno che riverseremo sui percorsi di educazione alimentare".

"È per noi un grande onore essere a capo di un progetto così articolato e con prospettive a lungo termine come questo — ha spiegato Fabio Grigoli, direttore regionale di Sodexo Italia —. La sinergia con il Comune di Limbiate è estremamente positiva e ci dà anche la possibilità di applicare il nostro più recente concept Think Green, dedicato ai temi sempre più centrali della salute attraverso l’alimentazione e della sostenibilità".

La collaborazione di Sodexo con il Comune di Limbiate è attiva da oltre 40 anni e oggi vede la gestione di 8 scuole dell’infanzia, 6 primarie, 1 centro diurno e 2 nidi. Ogni anno Sodexo serve quasi 400mila pasti tra scuole e nidi, dando lavoro a 65 persone sul territorio.