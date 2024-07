Il ristorante di Monza (tra i più magici della città) adesso ha il menù firmato da uno chef stellato

Un menù firmato da uno chef con una stella Michelin e una location unica, immersa nel parco di Monza e una tradizione di lungo corso. Il Ristorante Saint Georges Premier, tra i locali più suggestivi e raffinati della città, rinnova il suo menù nel segno di una cucina che, seppur classica e della tradizione, è in eterna evoluzione,.

Il ristorante infatti ha annunciato di aver affiancato alla sua attuale brigata, la consulenza dell’executive chef Roberto Conti già stellato Michelin, che grazie alle sue capacità versatili, ha alleggerito ed impreziosito il menu senza stravolgerlo, per dare continuità ad un locale storico apprezzato dai suoi affezionati clienti.

"Il compito di Chef Conti, affiancato dal resident chef Davide Marcelli, non è solo quello di mantenere la tradizione dei piatti per accontentare e prolungare la fidelizzazione dei clienti, ma anche di portare innovazione in cucina per diventare attrattiva verso quei nuovi clienti che sono alla ricerca di genuinità e semplicità. Un percorso culinario studiato per tenere viva la memoria dei piatti storici adeguato ai tempi moderni" spiegano dal ristorante.

La specialità del ristorante

La specialità culinaria del ristorante Saint Georges Premier è senza dubbio il risotto al fine champagne, una prelibatezza che continua ad affascinare i clienti abituali del locale. Ma il gusto non sorprende solo al palato perchè la location, con un giardino verde e immersa in un luogo unico come il parco di Monza offre anche momenti di relax, restando in città.

L’arredamento interno è caratterizzato da uno stile nordico, con predominanza del bianco, che si fonde armoniosamente con il legno e le travi a vista storiche dell’edificio, travi portanti che esprimono tutta l’autenticità del ristorante. L’ampio salone al piano terreno si affaccia sullo spazio esterno, consentendo agli ospiti di godere della vista del rigoglioso giardino mentre assaporano le prelibatezze culinarie. Al piano superiore, tre eleganti sale e un balconcino offrono un ambiente raffinato e curato nei minimi dettagli, garantendo un’atmosfera unica e memorabile per i visitatori. "La missione di chef Roberto Conti, che da oltre un anno firma i piatti per il Saint Georges Premier, è stata agevolata dall’atmosfera magica che avvolge il ristorante, i piatti sono stati studiati per rendere omaggio a questo luogo straordinario e per non stravolgere il fil rouge che da decenni accoglie clienti storici che hanno piacere a ritrovarsi in questo posto di grande charme" concludono dal Saint Georges Premiere.