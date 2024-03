Per il pranzo di Pasqua il menù alternativo dell'Enpa (che salva gusto e animali)

Tris di crostini con formaggio spalmabile vegetale nelle varianti avocado e lime, ravanelli e pesto e infine indivia grigliata; lasagne verdi con besciamella vegetale e verdure; sedano rapa alla paprika grigliato. Ecco alcuni dei piatti per il menù di Pasqua e Pasquetta che propone l’Enpa di Monza. Per un menù gustoso ma che, al tempo stesso, “salva” gli animali.

L’Ente nazionale protezione animali di Monza per questi giorni di festa ha condiviso sulla sua pagina Facebook l’invito a optare per un menù vegetariano, senza portare in tavola capretto e agnello. E ha cercato di sensibilizzare i monzesi portando in piazza nello scorso fine settimana – in occasione dei tradizionali banchetti benefici dell’associazione – anche le caprette che nelle scorse settimane sono venute alla luce nel rifugio di via San Damiano. “Bon e la sua mamma non sono cibo”, hanno spiegato ai molti che si sono avvicinati per chiedere informazioni e per acquistare i dolci di Pasqua dell’Enpa.

E a chi ha deciso di non portare in tavola agnelli e capretti i volontari dell’Enpa hanno “preparato” un menù alternativo e gustoso, con le proposte social che hanno trovato on line, spesso cucinate anche da famosi chef. “C'è chi da tempo ha già deciso di non nutrirsi di altre vite, c'è chi purtroppo si ostina a proseguire e chi si trova ad un confronto tra la propria coscienza e la cosiddetta tradizione – si legge sulla pagina Facebook dell’Enpa di Monza -. Oggi vogliamo parlarvi delle alternative, alcune più ricercate, altre fanno già parte della nostra quotidianità, altre ancora sono semplici rivisitazioni di piatti tradizionali, le alternative sono davvero tantissime e per tutti i gusti. Smettere di nutrirsi di animali non vuol dire rinunciare ai piaceri della tavola, tutt'altro. Ormai basta una semplice ricerca su Internet per trovare centinaia di ricette 100% vegetali: primi piatti, secondi, colazioni, merende, snack, dolci e chi più ne ha più ne metta”.