Menù mare e monti per il sindaco alla mensa dei poveri: i piatti della festa per l'ospite speciale

Un menù piuttosto succulento a base di linguine alle vongole, coniglio arrosto con patate al forno, macedonia e la fetta di colomba come dolce.

Nel refettorio del santuario di Santa Maria delle Grazie nella giornata di giovedì 14 marzo si sono portati in tavola i piatti della festa per un ospite speciale. Ovvero il sindaco Paolo Pilotto, alle prese con il tour fra i cittadini e le realtà dei diversi quartieri organizzato dal Pd e dagli altri partiti della coalizione (Azione, LabMonza, Movimento Moccia per Monza, Pilotto sindaco Monza Attiva e Solidale, Possibile ed Europa Verde). Dopo aver fatto tappa fra le bancarelle del mercato di piazza Trento e Triste e di piazza Cambiaghi, e dopo aver incontrato e colloquiato a lungo con gli utenti dell'asilo notturno di via Raiberti, il primo cittadino è infatti giunto nel santuario monzese per far visita alla comunità dei religiosi e informarsi sui numeri e sulle attività portate avanti dalla mensa dei poveri gestita da fra' Celestino Pagani.

L'occasione si è rivelata utile per un pranzo in comune assieme a tutti gli altri frati, nel refettorio del santuario, dove Pilotto si è seduto a tavola a fianco del guardiano fra' Alberto Tosini. La visita è durata circa un'ora e il sindaco si è complimentato più volte per l'opera nei confronti delle persone bisognose portata avanti dalla comunità. Seduti ai tavoli insieme a Pilotto c'erano anche la consigliera comunale del Pd Sarah Brizzolari e il segretario del Pd cittadino Valerio Imperatori.

Un momento di distensione nella lunga giornata del primo cittadino che, dopo aver salutato i religiosi, ha ripreso il suo tour. Prima alla fermata ferroviaria Monza Est, in via Einstein, e poi nelle sale studio del Carrobiolo, alla biblioteca di San Gerardo e alla sala studi del Nei, al campo nella storica sede della Gerardiana, nella sede dell’associazione Peso Positivo, che segue le persone con disturbi alimentari, e al LibertHub. L'ultima tappa, alle 21, vedrà il sindaco incontrare in una serata pubblica i cittadini al centro civico di San Gerardo in via Lecco.