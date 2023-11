Il menù a base di zucca preparato nel ristorante gestito dagli studenti

Gli studenti del ristorante didattico della scuola Borsa di Monza rendono omaggio alla zucca. Un menù con uno dei prodotti tipici della stagione invernale quello che verrà servito ai tavoli del rinnovato ristorante didattico di via Borsa il prossimo 9 novembre.

Gli studenti dell’Azienda speciale di formazione scuola Paolo Borsa, sotto la guida degli insegnanti, prepareranno e serviranno ai monzesi e ai brianzoli che saranno riusciti a prenotare un tavolo a scuola risotto alla zucca con crema al gorgonzola e crumble di amaretti, e come dessert crostata cioccolato e zucca nel bicchiere. Il costo è di 10 euro (comprensivo anche di calice di vino, acqua e caffè).

Per prenotare bisogna telefonare al numero 331.6800941 dal lunedì al mercoledì dalle 9 alle 12. L’ingresso al ristorante didattico è dalle 12.15 alle 12.45 e la chiusura è prevista per le 13.45 per permettere agli studenti di riordinare la sala e le cucine.