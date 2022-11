Natale regale con i mercatini in Villa Reale

Si inizia a respirare l'aria di Natale. Anche a Monza. E in attesa della presentazione degli eventi che rallegreranno le feste dei figli di Teodolinda (ma non solo) arriva nelle magiche stanze della Villa Reale la prima edizione del Christmas Experience.

Il 26 e il 27 novembre, come anticipa il sito dell'evento, le stanze della Reggia del Piermarini ospiteranno la grande manifestazione, un omaggio all'artigianato italiano. Durante l'ultimo weekend di novembre i migliori artigiani e flower designer metteranno in mostra le loro creazioni. Saranno esposti pezzi di manifattura d’eccellenza per originali idee regalo. Ma non solo. Le sale al piano terra della Villa Reale ospiteranno la manifestazione, e oltre a fare shopping regale i visitatori potranno anche regalarsi un tuffo alla scoperta delle sale di rappresentanza, degli appartamenti reali e delle mostre allestite in Villa.

Sarà inoltre l’occasione per degustare e acquistare i panettoni dei migliori maestri pasticceri italiani. Grazie alla collaborazione con Panettoni d’Autore, in Villa Reale e al Ristorante Saint in Piazza Duomo, sarà possibile lasciarsi avvolgere dalla dolcezza e riscoprire il dolce tipico della tradizione artigianale milanese. Da portare in tavola non solo in occasione delle feste.