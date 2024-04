Cosa cambia per il mercato in piazza giovedì

Per permettere lo svolgimento delle celebrazioni per il 25 aprile, il comune ha annunciato un cambio per quel che concerne il mercato comunale.

Il mercato non alimentare in piazza Trento, sarà sospeso e verrà recuperato nella giornata del 6 ottobre con attività di vendita dalle 8 alle 18. "L'attività mercatale di piazza Cambiaghi del settore alimentare si svolgerà, invece, regolarmente" informano ancora dal palazzo di piazza Trento e Trieste. L'orario sarà dalle 7.30 alle 13.30.

Nessuna variazione è invece stata prevista per il mercato del sabato - in questo caso quello del 27 aprile - che si terrà regolarmente in piazza Cambiaghi, unitamente per i settori alimentare e non alimentare, dalle 7.30 alle 15.