Rivoluzione per il nuovo mercato di Monza : tutti divieti di transito e sosta

La riqualificazione di piazza Cambiaghi e il conseguente spostamento degli operatori commerciali del mercato comunale sia del giovedì che del sabato nel quartiere Triante porterà dei cambiamenti anche per quel che concerne la viabilità.

Come riporta il sito del comune, infatti, nel periodo compreso tra il 27 giugno e il 29 agosto 2024, a tutti i veicoli (nessuno escluso), in via Suor Maria Pelletier, angolo via Sempione (aree antistanti gli istituti scolastici), nelle aree adibite a parcheggio saranno vietate la circolazione, la sosta e la fermata. L'unica eccezione sarà fatta ai veicoli degli operatori di mercato e limitatamente agli orari di allestimento e disallestimento.

La circolazione, la sosta e la fermata saranno vietate: