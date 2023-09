In Brianza arriva il mercato del contadino

Frutta e verdura di stagione, carne, formaggi, uova miele, conserve e tante altre specialità a chilometro zero. La spesa, in Brianza, si fa dal contadino. Mercoledì 13 settembre 2023 arriva il primo mercato contadino di Campagna Amica. L’appuntamento per il taglio del nastro, al quale parteciperà anche il sindaco Luca Veggian – anticipa la Coldiretti interprovinciale – è alle ore 8 in viale Mosè Bianchi, nel parcheggio del locale ospedale.

Ogni mercoledì mattina – precisa la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – dalle ore 8 alle 13 arriveranno otto produttori agricoli con le loro eccellenze a filiera corta, per ridurre la distanza tra produttore e consumatore e rafforzare il legame tra aree rurali e aree urbane con un importante patrimonio di biodiversità che dalle campagne si trasferisce in città. I mercati contadini – ricorda Coldiretti – offrono un contributo fondamentale, garantendo alla popolazione cibo sicuro e approvvigionamenti costanti riuscendo anche a rendere più trasparente per il consumatore il prodotto acquistato, tutelando le specificità locali e valorizzando la custodia dei territori con una spesa sana, sicura e sostenibile.

Gli altri mercati dei contadini in Brianza

Il nuovo mercato di Carate Brianza – chiarisce la Coldiretti - si aggiunge agli altri farmers’ market di Campagna Amica già attivi nella provincia di Monza Brianza, che diventano in totale dodici. Oltre a quello nel parcheggio dell’ospedale di Carate, ci sono i due di Brugherio (il mercoledì in piazza Nenni e il giovedì in via 25 Aprile), e quelli di Concorezzo (il giovedì in via Adda) e di Desio (il martedì in via Ferravilla). E ancora farmers’ market sono presenti a Giussano (giovedì in via Cavour), Limbiate (venerdì in piazza Cinque Giornate), Lissone (venerdì in via Pascoli) e Meda (mercoledì in piazza Cavour). A Seregno i contadini portano i loro prodotti ogni giovedì mattina in piazza Fari, mentre nel capoluogo Monza i mercati sono due: su viale Libertà (mercoledì) e via Romagna (giovedì).