Lo shopping tra materassi, rifiuti, sacchi a pelo e senzatetto

"Non è una situazione ammissibile. Ma ormai va avanti così da tempo tanto che anche gli ambulanti e i clienti si stanno abituando. Ma vi sembra normale andare a comprare frutta e verdura dove a pochi passi ci sono persone che dormono sotto i portici, fanno i bisogni a cielo aperto e gettano indumenti e rifiuti in mezzo alle aiuole?".

Questa la segnalazione giunta alla redazione di MonzaToday dopo l'ennesima denuncia arrivata proprio nella giornata di giovedì 27 ottobre da alcuni residenti sul degrado di piazza Cambiaghi a Monza. Il problema è sempre lo stesso: la grande area di sosta a pochi passi dal centro dove ci sono le palazzine che ospitano uffici pubblici e privati è diventata terra di nessuno. Sotto i portici vivono e dormono persone senza fissa dimora che spesso avvicinate anche dai volontari delle associazioni si rifiutano di andare nei dormitori pubblici.

Nel frattempo, come testimoniano le foto e come raccontano i residenti, la piazza è in balia del degrado e della sporcizia. "In mezzo alle aiuole e ai piccoli spazi verdi si trova di tutto - spiega il lettore -. Scarpe e vestiti che magari donati dai volontari sono poi state gettate, sacchetti con i resti di cibo. Accanto ai muretti scatoloni di cartone trasformati in materassi con persone che dormono in pieni giorno sotto mucchi di vestiti. In mezzo alla strada scatole di pizza, bottiglie di plastica o di vetro, oltre agli escrementi non raccolti. Stesso spettacolo, poi, sotto i portici dove ormai risiedono in pianta stabile diverse persone senza fissa dimora".

La richiesta alle istituzioni, sia da parte del lettore di MonzaToday che dei residenti che da tempo denunciano il problema anche alla nostra redazione, è quello di riportare pulizia e decoro in piazza Cambiaghi e nella vicina via Cernuschi.