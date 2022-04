Cantiere finito: le bancarelle del mercato tornano in piazza

Dal 29 aprile il mercato settimanale di Villasanta ritornerà in piazza Europa. Dopo due anni di trasferimento nel parcheggio del centro commerciale Il Gigante le bancarelle ritorneranno in centro. Ormai è stato ultimato il cantiere per il rifacimento della piazza: un intervento costato circa 1 milione e 100 mila euro.

Gli interventi, iniziati a luglio 2020, hanno portato alla sostituzione completa della vecchia pavimentazione ammalorata con grandi piastre autobloccanti (oggetto di un brevetto europeo). È stato ricostruito il blocco dei servizi igienici e realizzato da zero il porticato coperto sul lato opposto. Tra i nuovi elementi: l’area dell’arredo urbano, a un’estremità del porticato coperto, e l’area verde piantumata con essenze aromatiche nella parte pedonale. Si attende la collocazione della casetta dell’acqua a carico di Brianzacque che ha programmato l’intervento per la fine della primavera.

In attesa del trasferimento definitivo, sono in corso ancora alcuni interventi: oggi, giovedì 14 aprile, e domani, sono previsti lo spazzamento della pavimentazione e un nuovo intervento di sabbiatura per consolidare il riempimento delle fughe tra le piastre. Fino al termine di questi lavori, saranno vietati sia la sosta dei mezzi sia l'attraversamento dei pedoni. Per venerdì 22 aprile è stata invece fissata una prova generale per valutare l’efficacia della disposizione dei banchi del mercato, così come programmata, in accordo con i commercianti coinvolti. Questo test richiederà un divieto di sosta ai mezzi dalle 13 alle 15 su tutta la piazza.