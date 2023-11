Una coda mostruosa: il nuovo mega centro commerciale manda nel caos il traffico

Tantissime persone anche da Monza e dalla Brianza da quando ha aperto lo scorso 15 novembre, sono andate a visitare il nuovo mega centro commerciale Merlata Bloom. E così, come prevedibile, si è creata una coda infinita di auto. Un quartiere intero sotto "scacco". Il nuovo centro commerciale continua a mettere a dura prova la situazione della viabilità a Cascina Merlata e in buona parte del Gallaratese. Come già successo nel giorno dell'inaugurazione, ieri - sabato 18 novembre - tutte le strade che portano al mall si sono bloccate e i parcheggi in zona sono diventati praticamente impossibili.

"Quando chiedevo se è il comune, e quindi tutti i cittadini, a doversi far carico dei costi per gli interventi privati intendevo questo", lo sfogo su Facebook della presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi, insieme a una foto di una colonna di macchine.

"Decine di residenti mi scrivono giustamente furiosi per il traffico paralizzato intorno al centro commerciale e chiedono i vigili. La premessa è che hanno ragione, almeno il primo weekend era il minimo da garantire, possiamo dire anche che è verosimile ritenere che tutti i weekend, nel periodo di Natale e durante i saldi di gennaio la situazione possa essere analoga. Quello che domando è - ha proseguito -, quindi, vogliamo chiedere la presenza dei vigili tutte queste volte con un costo da scaricare sulla collettività e togliendo personale ad altre attività o si può chiedere a chi ha realizzato l’intervento di prevedere personale dedicato, non le tre persone che ci sono ora, affinché si gestiscano i flussi? Affinché si predisponga cartellonistica chiara? Si comunichi di parcheggiare in struttura e non nel quartiere? Io credo che questo si possa".

"Cosa avrebbe potuto fare il Comune che non è ancora stato fatto nonostante sollecitassimo da tempo? - ha poi continuato -. Tracciatura della sosta per i residenti, incremento frequenza linea 35, convenzionamento parcheggi per i residenti" e" richiesta al centro commerciale di installare dissuasori sui marciapiedi per evitare sosta selvaggia"