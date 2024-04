Nel nuovo maxi centro commerciale si cercano addetti alla ristorazione: una giornata di selezioni

Dalla preparazione dei piatti in cucina passando per il servizio al banco, fino alla gestione del punto vendita: il centro commerciale "Merlata Bloom" di Milano ospiterà un nuovo Recruiting Day per mettere in contatto gli aspiranti lavoratori con i diversi brand, grazie alla collaborazione diretta con Afol Metropolitana.

Martedì 9 aprile il "Merlata Bloom" di Milano, ospiterà infatti un una giornata speciale di reclutamento di nuovi "talenti" organizzata da Afol Metropolitana e dedicata alle professioni nel comparto ristorazione, fiore all’occhiello della sua offerta commerciale. Per l’ente si tratta del secondo evento di recruitment organizzato con il supporto società Merlata Mall S.p.A. e Nhood Services Italy, gestore dell’asset retail e che prosegue il lavoro di ascolto e supporto al territorio generando connessioni tra talenti, opportunità professionali e occasioni di formazione.

Ecco come partecipare al Recruiting Day

Per partecipare è sufficiente registrarsi all’evento compilando il form dedicato al seguente link https://forms.office.com/e/rfSV6grHwi.

L'evento si svolgerà dalle 14 alle 17 presso l’area food al primo piano del lifestyle center in via Daimler 61 a Milano. Qui, Afol Metropolitana ha organizzato un incontro con alcune delle più importanti insegne presenti nel mall, che presenteranno la loro organizzazione, i loro punti vendita all’interno di Merlata Bloom Milano e i profili professionali attualmente ricercati. I recruiter di Afolmet saranno a disposizione per incontrare i candidati interessati alle opportunità di lavoro presentate e per fornire informazioni sulle modalità di candidatura per le posizioni di addetto vendita, addetto ristorazione, store manager e altre figure ricercate all'interno del lifestyle center.

Chi aderisce all'iniziativa

Hanno aderito all’iniziativa: Signorvino, Panino Giusto, Fresco & Cimmino, Old Wild West, Roadhouse, Calavera, Billy Tacos, Ric, Starbucks e il gruppo Esselunga. Durante il primo recruiting day, organizzato lo scorso 7 febbraio a Merlata Bloom Milano, hanno partecipato oltre 150 persone. Più di un centinaio di persone hanno sostenuto colloqui di lavoro, mentre gli altri hanno potuto usufruire di consigli utili su come presentarsi in maniera efficace in una selezione o, ancora, si sono candidati ad altre posizioni aperte all’interno del mall. I brand presenti, oltre all’insegna Esselunga, sono stati 14. Per maggiori informazioni: www.merlatabloommilano.com