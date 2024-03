La raffica di cellulari rotti: il messaggio che sta tempestando i monzesi

Il messaggio sta circolando in questi giorni, tempestando il telefonino di tantissimi monzesi.

Si tratta dell'ennesimo messaggio truffa che anche in queste ore sta arrivando senza sosta su smartphone e Iphone di diversi cittadini con l'intento di appropriarsi dei loro dati sensibili. Un messaggio di testo, che rischia di trarre in inganno in specialmodo chi è genitore e chi è più anziano.

"Papà (ma molto spesso anche mamma) - si legge - il mio cellulare è rotto, questo è il mio nuovo numero, puoi salvarlo e mandami un messaggino su whatsapp". Il testo è poi seguito da un numero di telefono sconosciuto a coloro che ricevono il messaggio. Una vera e propria truffa, l'ennesima, studiata presumibilmente per riuscire ad acquisire in modo fraudolento dati e informazioni sensibili di chi lo riceve sul proprio telefonino una volta che questi ha memorizzato il nuovo numero sul suo dispositivo. Facendo leva sulla sua apprensione.

Ad avvisare i monzesi anche un appello sulla pagina Facebook di "Sei di Monza se..." dove in queste ore, chiarendo la natura del messaggio, si stanno invitando tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a non rispondere al messaggio - truffa qualora dovessero inavvertitamente riceverlo. Nemmeno a dirlo, parecchi utenti della pagina hanno confermato l'arrivo del messaggio sul loro telefono anche più volte di seguito. Manifestando sulla pagina il loro disappunto e consigliando agli altri utenti collegati non memorizzare il numero sconosciuto segnalato nel messaggio e di provare, qualora riescano, a bloccare altresì il numero telefonico dal quale il messaggio è stato spedito.