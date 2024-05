Nubifragi e grandine: è allerta rossa meteo a Monza e in Brianza

Il maltempo torna a far paura. Dopo l'alluvione di mercoledì - con le esondazioni di Seveso e Lambro - per la giornata di oggi, lunedì 20 maggio, In Lombardia è in vigore una nuova allerta meteo. La protezione civile ha infatti diramato un'allerta gialla per "rischio temporali forti" dalle 14 e rossa per "rischio idrogeologico" dalle 18 per il nodo di Milano e per la zona della Pianura Centrale, aree su cui insiste la provincia di Monza e Brianza.

Nello specifico, precisano i volontari della protezione civile, l'allerta interesserà la Bassa pianura centro-occidentale, L'Alta pianura orientale, la Pianura centrale, i Laghi e le Prealpi Varesine, i Laghi e le Prealpi orientali, l'Appennino pavese, il Lario e le Prealpi occidentali, le Orobie bergamasche, la Bassa pianura orientale, la Bassa pianura centro-orientale, la Bassa pianura occidentale e il nodo Idraulico di Milano.

Le previsioni meteo

"Nelle prime ore e nella mattinata del 20/05 si prevedono deboli rovesci o occasionai temporali sulle zone meridionali, in estensione e intensificazione nel corso del pomeriggio verso le zone occidentali e centrali di alta pianura e prealpine, in questa fase non si escludono locali fenomeni grandinigeni e locali raffiche di vento superiori a 50 km/h", si legge nel bollettino meteo della protezione civile. "In tarda serata, l’approfondimento di un minimo depressionario sul Golfo Ligure richiamerà flussi molto umidi da Sud-est favorendo sulle zone meridionali e centrali intense precipitazioni, anche a carattere di nubifragio, con picchi di precipitazioni orarie di oltre 30 mm", le previsioni degli esperti.

"Sulle altre zone precipitazioni meno intense, ma sono probabili cumulate di pioggia fino a 45 mm nelle 12 ore anche sulle zone orientali prealpine", conclude il bollettino. Sorvegliati speciali come sempre saranno il Seveso e il Lambro.

"Dopo una domenica con più sole per le regioni settentrionali, siamo di nuovo a parlare di forte maltempo e sulle stesse zone recentemente colpite dagli eventi alluvionali - sottoloneano anche gli esperti di 3Bmeteo - Sfortunatamente la circolazione atmosferica continuerà ad avvalersi di una pericolosa depressione atlantica che troverà un valido alleato in un vortice afro mediterraneo col quale farà un tutt'uno per formare un minimo di bassa pressione che si centrerà proprio sull'Italia. In questo vortice si rimescoleranno masse d'aria fresche oceaniche e calde nord africane quindi i contrasti saranno molto accesi e in grado di determinare forti piogge a prevalente carattere di temporale con il rischio di nubifragi e di grandine. Ad essere più vulnerabili al maltempo saranno appunto le regioni centro-settentrionali e con le criticità dei giorni scorsi c'è il rischio che diverse situazioni possano complicarsi ulteriormente o ripetersi".