Via libera al prolungamento della metro lilla: quali sono le nuove fermate

Il futuro della "lilla". La fase burocratica e di valutazione in merito alla realizzazione della metropolitana M5 a Monza sta procedendo, dal febbraio 2023, a passo spedito con la previsione della conclusione (da parte della Regione Lombardia) della Conferenza dei servizi procedura PAUR entro la fine di questo mese. Nel frattempo anche i comuni limitrofi a Monza stanno prendendo atto del progetto di prolungamento della metro. Che vedrà 4 nuove fermate anche a Cinisello Balsamo.

Sullo stato dell'arte dell'opera è intervenuto il sindaco Paolo Pilotto durante l'ultimo consiglio comunale, ripercorrendo gli ultimi 15 mesi di incontri, confronti e lavori per la realizzazione di questa grande infrastruttura che Monza ormai aspetta da decenni. Nel frattempo

Confronto condiviso: 4 nuove fermate anche a Cinisello

Il sindaco Pilotto ha ricordato che in questo anno e 3 mesi di grande lavoro (non dimenticando la fase precedente che ha visto il lavoro della giunta Allevi e poi l’immediata presa a carico di quella Pilotto) c’è stato un costante confronto con il comune di Milano, con MM, con la Regione Lombardia, ma anche con i comuni vicini per quella fermata di Monza Bettola che comunque ha un impatto molto importante sulla città.

A tal proposito nella seduta dell’11 giugno anche il consiglio comunale di Cinisello Balsamo ha preso atto dell’ultima proposta di progetto di prolungamento della linea metropolitana M5 di Milano fino a Monza, che interessa appunto i comuni di Milano, Sesto San Giovanni, Monza e Cinisello Balsamo con quattro fermate: Testi-Gorky, Rondinella-Crocetta, Lincoln e dunque Bettola, dove ci sarà l’interscambio con il prolungamento della M1. "All’attenzione del consiglio, il nulla osta alla procedura Paur di regione Lombardia, il provvedimento autorizzatorio unico regionale con il quale il progetto riceve tutti i via libera necessari per procedere nella realizzazione. E con l’ok al Paur e il parere positivo della conferenza di servizi, il tavolo che riunisce tutti gli enti partecipanti al progetto di prolungamento della M5 sino al nord di Monza, sulla stesura definitiva, si arriva alla fase finale prima della gara d’appalto", hanno sottolineato dall'amministrazio

Le 7 fermate

L'infrastruttura, logicamente, avrà un importante impatto su quelle 7 aree che verranno raggiunte dalle altrettante 7 fermate della metropolitana lilla: Campania, Marsala, Monza Fs, piazza Trento e Trieste, Villa Reale, ospedale e Monza Brianza (che corrisponde alla fermata al polo istituzionale dove ci sono le sedi di provincia, prefettura e questura).

Il nuovo volto della città

Il cantiere per la realizzazione della metro M5 a Monza durerà sette anni, tanti quante le fermate che collegheranno lungo il tracciato varie zone della città, tra viale Campania e il polo istituzionale di via Grigna con l'ospedale San Gerardo, prefettura, questura e provincia.

Un progetto che cambierà il volto della città di Monza e insieme il suo sistema di collegamento con Milano. Con conseguenze e ripercussioni sul sistema di trasporto pubblico ma anche sullo scenario immobiliare che negli ultimi tempi, stando alle analisi del mercato, vede una richiesta crescente e una valutazione in trasformazione per immobili in aree che saranno toccate proprio dall'arrivo della metropolitana.

Ma il collegamento con la M5 in città quando arriverà?

A fare il punto è stato l'assessore ai Lavori Pubblici Marco Lamperti: "Tra pochi giorni si chiude la Conferenza dei servizi per la procedura PAUR (Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale) che verrà poi pubblicato nel giro di un mese - ha spiegato - Il cronoprogramma prevede l'inizio dei lavori per la fine del 2025 ma io sono più realistico e mi sento di dire che il cantiere verosimilmente prenderà il via all'inizio del 2026. Questo significa che nell'arco del prossimo decennio assisteremo all'inizio dei lavori e li vedremo anche concludersi".

Esiste una sorta di cronoprogramma: 1.200 giorni di lavoro per la realizzazione del deposito Monza-Casignolo; 1.550 giorni di lavoro per la stazione Campani; 1.870 giorni di lavoro perla stazione Monza Fs; 1.475 per la stazione Marsala; 1.744 per la stazione Trento e Trieste; 1.460 per la stazione Monza Brianza; 1.470 giorni di lavoro per la stazione Parco Villa Reale; 1.348 giorni di lavoro per la stazione ospedale San Gerardo.