L'associazione monzese scrive al sindaco: "Siamo preoccupati per la metro"

Una lettera aperta indirizzata al sindaco di Monza Pilotto. La richiesta, espressa nella missiva, dall’associazione Hq Monza, vuole spingere il neo primo cittadino a raccogliere l’eredità dell’impegno dei suoi predecessori i sindaci Scanagatti e Allevi e portare il prolungamento di M5 a diventare realtà. “Siamo molto preoccupati per i forti ritardi che riguardano il prolungamento della metropolitana M5 da Milano-Bignami a Monza-Nord. Di questa importante opera per la mobilità e per la lotta a traffico e inquinamento non si parla più a Milano e troppo poco a Monza. Siamo ben oltre le solite lungaggini tipiche alle quali, purtroppo, siamo tutti abituati. Mancano quella tensione e pressione che sono l’unico metodo per spingere sino al traguardo i progetti pubblici” è l’incipit della lettera dell’associazione di quartiere monzese.

Il cronoprogramma rinviato tre volte

“I sopralluoghi tecnici e la progettazione esecutiva procedono molto a rilento. L’ultima scadenza che era fissata al gennaio 2022 per il PAUR, atto amministrativo finale prima della gara d’appalto, è stata per l’ennesima volta disattesa. Intanto, Milano porta avanti con determinazione il suo programma per escludere progressivamente l’ingresso dei veicoli a carburante, con conseguenze pesanti per decine di migliaia di monzesi e brianzoli. Mentre i rialzi e le incertezze sui prezzi di benzina, gpl e gasolio invoglierebbero i cittadini monzesi ad utilizzare di più i mezzi pubblici, se solo ce ne fossero di adeguati, articolati ed efficienti” è un secondo punto della missiva.

M5 già stanziati1 miliardo e 300 milioni

Un importo che, considerando l’attuale crescita dei costi dei materiali, rischia di diventare insufficiente e può complicare le cose. Già abbiamo sentito tornare in campo i fautori della sola tratta Bignami-Bettola, senza che il metrò arrivi sino al nord di Monza e dia finalmente una dorsale forte di trasporto pubblico anche dentro la nostra città. Così come vediamo di nuovo all’opera, a Milano, coloro che spingono per prolungare la M5 sino a Baggio, cioè dall’altra parte, dove è prevista una enorme espansione edilizia che nel capoluogo sembra piacere a molti soggetti di tutte le forze politiche, nessuna esclusa”.

Il merito del prolungamento fino a Monza

“Ha dimostrato quanto sia importante e utile, anche utilizzando dati recenti sulla mobilità d’area che Regione e Milano, chissà perché, ignoravano. Per Monza, il sindaco Allevi ha avuto il merito di chiedere modifiche importanti al progetto preliminare, per il deposito treni di Bettola, il parcheggio a Monza Nord e la fermata di Corso Milano. Le chiediamo ora di raccogliere l’eredità dell’impegno dei suoi predecessori. Pensiamo che tocchi a Lei, sindaco Pilotto, prendere in mano la situazione e ottenere gara d’appalto e inizio dei lavori. Con la garanzia che si traduca in concreto la promessa più volte ripetuta: cantieri contemporanei per entrambe le tratte, Bignami-Bettola e Bettola-Monza Nord” hanno continuato dall’associazione monzese.

Un invito a stringere i tempi con Milano

“Per questo la invitiamo ad assumere una forte e articolata iniziativa, attraverso i rapporti con il sindaco di Milano Sala e sollecitando i progettisti di Mm Spa, per stringere i tempi e arrivare al dunque. Le chiediamo anche di tenere i cittadini costantemente e dettagliatamente informati sui progressi dell’iter. Perché questo progetto ha tutti, ma proprio tutti, gli elementi necessari per diventare realtà e sarebbe oltremodo sciocco che andasse perso nel nulla” è stata la conclusione di Hq Monza.