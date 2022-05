Nulla è ancora perduto: la metropolitana arriverà anche a Vimercate. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 maggio, dopo un incontro che si è svolto questa mattinata tra la provincia di Monza e Brianza e i sindaci di Cologno Monzese, Brugherio, Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo, Vimercate con il comune di Milano ed i referenti di MM.

“Rispetto alle notizie diffuse nei giorni scorsi, abbiamo avuto un dietrofront - annuncia Luca Santambrogio, presidente della provincia di Monza e Brianza -. Il comune di Milano ha confermato che il progetto per la realizzazione della tramvia verso Vimercate non è stato fermato, ma che con i sindaci è necessario lavorare per definire alcune criticità del percorso. L’impegno che il comune ha preso è quello di convocare nei prossimi giorni degli incontri dedicati”.

Nel frattempo la provincia di Monza e Brianza giovedì 26 maggio presenterà la variante al Ptcp che, tra le altre cose, ha inserito la previsione di un collegamento attraverso un sistema guida vincolato che consente massima flessibilità nella scelta delle opzioni per definire la progettazione dello studio di fattibilità.

Il progetto della metropolitana fino a Vimercate prevedeva un collegamento leggero e moderno su rotaia con l'obiettivo di collegare la zona nord-est della Città Metropolitana di Milano con i comuni di Brugherio, Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo e Vimercate per rispondere al bisogno di mobilità del territorio.