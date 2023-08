Paghi "contactless"? Sul passante non vale. E si prende la multa

La 'rivoluzione' del contactless per pagare i biglietti Atm in metropolitana e sui mezzi di superficie è soltanto a metà. Come segnala un lettore a MilanoToday, in realtà il biglietto acquistato con la moneta elettronica non vale se si effettua un cambio e si prende il passante ferroviario, che è gestito da una società diversa (Trenord). Con inevitabile disagio.

Facciamo un passo indietro: il titolo di viaggio (cartaceo o abbonamento) è valido, a livello milanese, sia sulla rete Atm sia sulla rete urbana del passante ferroviario. Così, con lo stesso biglietto "tradizionale" o con l'abbonamento, si possono effettuare i cambi e prendere prima il passante e poi un mezzo Atm o viceversa, sempre rispettando i limiti di validità (ad esempio quello temporale).

Questo, però, non accade con il biglietto acquistato con la carta di credito ai tornelli della metropolitana: "Il controllore del passante fa la multa di 48 euro perché il biglietto non ha valore", si sfoga il lettore di MilanoToday: "Con il biglietto cartaceo prendi tutti i mezzi del sistema integrato di trasporto, con il biglietto contactless no".

Mancata integrazione Atm-Trenord

Atm conferma la situazione, tanto che sulla pagina dedicata al biglietto contactless specifica che "il pagamento contactless vale solo sulle linee Atm". La ragione sta nel fatto che Trenord non si è ancora dotata del contactless e, di conseguenza, i suoi controllori non dispongono dello strumento per effettuare la verifica in caso di controllo. Una situazione che si risolverà comunque, perché tra i piani di Trenord c'è proprio quello d'installare i tornelli contactless, al momento per trasformare i biglietti cartacei in elettronici, e poi in futuro forse anche per accettare il pagamento direttamente con una carta bancaria.