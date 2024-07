A Desio proseguono i lavori per la realizzazione della Metrotranvia Milano - Desio - Seregno che coinvolgerà alcune delle principali arterie della città: sono partiti il cantiere DE8 che riguarda via Milano, in particolare nell’area di intersezione con via Diaz, e il DE4 relativa sempre a via Milano, ma lungo il tratto di carreggiata compreso tra l’incrocio con via Garibaldi e via Sabotino (esclusa).

I due cantieri, come cambia la viabilità

DE8 (tratto 65) Incrocio Milano / Diaz In questo tratto sarà realizzata una rotatoria di intersezione tra via Milano e via Diaz, per cui si rende necessario disciplinare la circolazione veicolare lungo il tratto di strada interessato dai lavori, attuando ogni limitazione utile per non pregiudicarne la sicurezza.

Nel tratto interessato viene effettuato un restringimento della carreggiata sulle confluenze dell’area di intersezione, per cui è istituita la regolamentazione del traffico attraverso una rotatoria sino al termine delle opere e conseguenti interventi di ripristino delle sedi stradali, indicativamente previste per le 20 del 7 novembre 2025 e comunque fino al termine delle lavorazioni sul sedime stradale

Viene inoltre posizionata una segnaletica verticale, che comporta l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano nella corona circolare del crocevia qui costruito

DE4 (tratto 58 ) Incrocio Milano / Sabotino Per agevolare le operazioni di scavo in via Milano lungo il tratto di carreggiata compreso tra l’incrocio con via Garibaldi e l’intersezione stradale con via Sabotino (esclusa) viene disposto:

Viene attuato il restringimento della carreggiata e istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo le due corsie di marcia, con alternanza di chiusura delle medesime secondo le varie fasi di cantierizzazione, sino al termine delle opere e conseguenti interventi di ripristino delle sedi stradali, indicativamente previste per le 20 del 24 novembre 2025

Nel medesimo tratto, a causa del notevole restringimento della platea stradale, per mantenere la transitabilità nei due sensi di marcia, verrà precluso il transito ciclo-pedonale con obbligo di passaggio sui soli percorsi lasciati accessibili.

Durante l’esecuzione dei lavori il limite massimo di velocità viene ridotto a 30 chilometri orari

Accessibilità privata e passi carrabili sempre garantiti. In tutte le fasi verrà assicurato l’accesso pedonale agli edifici prospicienti i cantieri e saranno allestiti passaggi pedonali provvisori per l'attraversamento delle strade. L’accesso ai passi carrabili delle attività commerciali e dei principali insediamenti abitativi verrà mantenuto per tutta la durata del cantiere. In ogni caso sarà sempre consentita la possibilità di accesso a eventuali mezzi di soccorso.

Tutte le informazioni sulla metrotranvia

La Città Metropolitana di Milano ha attivato una pagina dedicata ai lavori di realizzazione della Metrotranvia Milano - Desio - Seregno. Il sito web permetterà di scoprire i dettagli della infrastruttura che attraverserà alcuni Comuni dell'area metropolitana milanese (Paderno Dugnano, Cusano Milanino, Cormano, Bresso e Milano) e della provincia di Monza e Brianza (Nova Milanese, Desio e Seregno), e di tenersi aggiornati circa gli interventi programmati e l'andamento dei lavori.

Informazioni sul progetto e segnalazioni sui cantieri sono consultabili sul sito www.cittametropolitana.it o chiamando l'Urp al numero verde 800.88.33.11, dal lunedì al giovedì dalle 10alle 12 e dalle 14 alle 16, il venerdì dalle 10 alle 12, oppure attraverso il link dedicato.

Per informazioni sulla viabilità cittadina è invece possibile consultare il canale telegram della polizia locale di Desio. Per segnalare infine criticità, contattare la centrale operativa della polizia locale al numero 036263621, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.