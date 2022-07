"La metrotranvia Milano-Desio-Seregno si farà, malgrado la miopia di Sala"

“La bella notizia è che la metrotranvia che collegherà Milano Parco Nord con Desio e Seregno si farà, grazie all’intervento del Governo che coprirà gli extra costi”. Ad annunciarlo è il consigliere regionale e vice capogruppo Lega Andrea Monti, commentando quanto sta emergendo dalle riunioni preparatorie del Cipess, il Comitato intergovernativo di programmazione economica e sviluppo sostenibile.

“Regione Lombardia e tutti gli enti coinvolti dal percorso della metrotranvia - prosegue Monti - stanno facendo la loro parte coprendo le rispettive quote e una serie di ulteriori costi aggiuntivi. E proprio su queste ulteriori somme che i 6 milioni di euro a carico del comune di Milano saranno, infatti, molto probabilmente coperti utilizzando una parte delle risorse assegnate per gli imprevisti inserite nel quadro economico generale dell’opera, a causa della non disponibilità del capoluogo meneghino a farvi fronte".

"Tutti eccetto Milano - conclude -. Quindi, ancora una volta grazie all’atteggiamento miope del suo sindaco, si dimostra assente e non collaborativa.

Quello che stupisce, però, è la chiara mancanza di responsabilità da parte del sindaco Sala, che oltretutto è anche presidente della Città Metropolitana. Sala dovrebbe comprendere che, se pur l’infrastruttura non attraversa la città, non significa che per i milanesi non sia ugualmente utile e indispensabile”.