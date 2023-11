Arrivano i soldi per la metrotranvia che passa dalla Brianza

Ecco i soldi. Nelle scorse il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fatto sapere in una nota ufficiale di aver "formalizzato uno schema di decreto che prevede il finanziamento di alcuni investimenti per il trasporto rapido di massa, così come anticipato dal vicepresidente del consiglio e ministro Matteo Salvini".

Tra i finanziamenti anche quelli per la metrotranvia che collega il quartiere Comasina di Milano a Limbiate Mombello, passando per i comuni di Cormano, Paderno Dugnano, Senago e il comune brianzolo di Varedo.

"Sono ripartiti complessivamente 392,9 milioni di euro, stanziati con la legge di bilancio 2023, a beneficio di 5 investimenti per il trasporto rapido già finanziati in precedenza, per i quali - negli ultimi mesi - sono emersi aumenti di costo legati all'incremento delle materie prime che hanno impedito l’avvio dei lavori", si legge nella nota del dicastero. Tra gli stanziamenti "spiccano 88,4 milioni per la riqualificazione della metrotranvia Milano - Limbiate" hanno messo, appunto, nero su bianco il ministero.