Lo storico cedro abbattuto dal maltempo diventa adesso un'opera d'arte

Il maltempo e una serie di problemi di “salute” della pianta avevano indotto l’amministrazione comunale ad abbatterla. Adesso lo storico cedro di Mezzago, ubicato in via Curiel, è stato sottoposto a un intervento di restyling per diventare un’opera d’arte.

Non è passato inosservato quel ponteggio allestito nei giorni scorsi in paese intorno al grande albero. Né soprattutto quel giovane artista, Andrea Gandini, impegnato a intagliarlo.A dargli una seconda opportunità, sempre legata a quella Mezzago dove era stato piantato. Da quel tronco emergeranno infatti edifici simbolo del comune del Vimercatese. Un’opera che costerà 7mila e 600euro, cifra che verrà coperta utilizzando i fondi avanzati dai consiglieri di maggioranza nel corso del mandato.

Andrea Gandini è un giovane artista del legno. Romano, classe 1997, ha iniziato a intraprendere l’originale arte di recuperare la rimananze di alberi abbattuti in giro per la capitale quando aveva solo 17 anni. “L'idea di iniziare a scolpire sui tronchi nasce , quando, dopo le prime sperimentazioni con il legno, l'artista si ritrova improvvisamente senza materiale per realizzare le sue opere – si legge sulla pagina Internet dell’artista -. Andrea Gandini fino a quel momento aveva osservato i tronchi tagliati che popolavano i marciapiedi della capitale e fu proprio in quel giorno che un liceale decise di realizzare la sua prima opera pubblica in una strada di Roma”. Un artista che oggi approda in Brianza per restituire una seconda vita a uno dei simboli del paese.