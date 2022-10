In Brianza la Sagra della zucca: due settimane di prelibatezze dolci e salate

Due fine settimana da non perdere per gli appassionati della zucca. Per il quarto anno torna a Mezzago la Sagra della Zucca, festa del tortello e dei sapori autunnali nella suggestiva cornice di Palazzo Archinti.

L'evento si svolgerà dal 20 al 30 ottobre e offrirà, agli amanti della zucca ma più in generale dei prodotti tipici della stagione, un menù da leccarsi i baffi. L'evento, promosso dalla Pro Loco, trasformerà i locali storici di Palazzo Archinti in un vero e proprio ristorante autunnale.

Il ristorante sarà aperto venerdì 21 e venerdì 28 ottobre dalle ore 19.30 (solo 1 turno); sabato 22 e sabato 29 ottobre dalle ore 19.30 (2 turni, il secondo alle 21.30 sarà attivo ad esaurimento posti del primo turno); domenica 23 e somenica 30 Ottobre dalle ore 12.30 (solo 1 turno). Nelle ricette verrano utilizzate esclusivamente zucche coltivate a Mezzago. Le varietà di zucca sono: Delica, Violina (o Butternut), Hokkaido, Marina di Chioggia.

È obbligatoria la prenotazione che deve essere effettuata on line sulla pagina Facebook della Pro Loco di Mezzago, oppure telefonicamente al 351.8108809 il servizio è attivo solo dalle 17 alle 20. Inoltre il 17 e il 18 ottobre da non perdere corso di cucina dedicato alla zucca. Tre diverse preparazioni da servire in un pranzo o una cena autunnale, per esaltare la zucca e utilizzandola in maniera innovativa, restando nella semplicità di piatti buoni da poter replicare in casa. Il corso dura un’ora e trenta, al termine sarà possibile mangiare o portarsi a casa quanto ognuno ha preparato. Le classi saranno da 8 persone massimo. Il corso sarà condotto dal food blogger di Giallozafferano @tirmagno.

Durante la kermesse in programma anche eventi e appuntamenti ludici per grandi e piccini. Il programma sulla pagina Facebook della Pro Loco.