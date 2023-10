In Brianza il ristorante che per 2 fine settimana servirà solo piatti a base di zucca

Aprirà i battenti il 20 ottobre poi, per due fine settimana, delizierà i palati dei commensali con piatti a base di zucca, uno degli ingredienti principe dei menù autunnali. Tutto pronto per l’edizione 2023 della Sagra nella Zucca di Mezzago. Palazzo Archinti si trasformerà in un ristorante dove verranno preparati delizie a base di zucca, oltre a piatti tipici della tradizione utilizzando prodotti del territorio. Le ricette saranno a base esclusivamente di zucche coltivate a Mezzago. Le varietà di zucca sono: Delica, Violina (o Butternut), Hokkaido, Marina di Chioggia.

Il ristorante sarà aperto venerdì 20 ottobre e il 27 ottobre dalle 19.30 (solo 1 turno); sabato 21 e sabato 28 ottobre dalle ore 19.15 (2 turni alle 19.15 e alle 21.15); domenica 22 e domenica 29 ottobre dalle 12.30 (solo 1 turno). Prenotazione obbligatoria sul sito della Pro Loco di Mezzago (https://www.prolocomezzago.it/prenota-ristorante-sagra-nella-zucca-2023/ ), oppure telefonando al numero 351.8108809 (il servizio è attivo solo dalle 17 alle 20). Il ristorante è ospitato in locali al coperto e riscaldati; perciò, non vi dovete preoccupare nemmeno dell’eventuale maltempo.

La Sagra nella Zuzza non sarà solo l’apoteosi della tavola. eventi, sportivi, musicali e culturali, con giochi e spettacoli per i più piccini, mercato agricolo, show cooking e tanto altro (il programma completo sul sito della Pro Loco).