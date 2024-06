Michele, Davide ed Edoardo: ecco chi sono i 3 giovani nuovi preti brianzoli

Domani, sabato 8 giugno, il Duomo di Milano accoglierà i 17 nuovi seminaristi che verranno ordinati sacerdoti dall'arcivescovo Mario Delpini. Provengono tutti dalla diocesi ambrosiana, a esclusione di uno che viene dal Nicaragua ma ha terminato la formazione nel seminario di Venegono. Tra loro il più giovane ha 25 anni, il più vecchio 37 e c'è anche un ex chef che ha lavorato in una cucina stellata.

Si chiama Marco Garrini, ha 26 anni, e per parte della sua vita ha lavorato in cucina con lo chef Davide Oldani, nel ristorante di Cornaredo D'O con due stelle Michelin. Ci sono anche - come riferisce MilanoToday - tre giovani brianzoli: Michele Ascari 37enne di Giussano; Edoardo Mauri 26 anni di Desio e Davide Beretta 28 anni è di Carnate laureato in lettere antiche.

Gli altri futuri sacerdoti sono: Gioele Asquini 34enne di Legnano laureato in informatica; Paolo Bottelli 31 anni di Varese ex studente di Agraria; Matteo Foppoli 29 anni di Milano che ha vissuto in Perù; Andrea Giuliani 29 anni di Inzago, Manuel Mazzucco 28 anni di Milano che faceva l'allenatore di calcio. E, ancora, Stefano Pedroli 30 anni di Varese, Patrick Pescialli 26 anni di Cornaredo che ha studiato Filosofia all'università. Ludovico Pileci, 24 anni, originario del varesotto e seminarista da quando ne aveva 19, Alessandro Tacchi di Vanzaghello ha 26 anni.

Piercarlo Tettamanti 25enne originario di Beregazzo con Figliaro, ora diacono a Cantù, seguto da Erick Torres Torres, 32 anni, della Diocesi di Juigalpa in Nicaragua. Federico Valvassori, 30enne di Boffalora sopra Ticino che è entrato in seminario dopo aver intrapreso gli studi di Medicina. Chiude la lista Matteo Viscomi, 27 anni, di Senago che viene ordinato dopo aver avuto una esperienza all'estero, al quarto anno di seminario, con l'operazione Mato Grosso.