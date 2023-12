Il panettone fa rima con Natale. E anche quest'anno l'associazione dei consumatori Altroconsumo ha messo a confronto con rigorosi test di laboratorio e assaggi di esperti 12 panettoni e 10 pandori. Così come riferisce anche MilanoToday. È emerso che molti prodotti di alta qualità sono disponibili a prezzi ragionevoli, specialmente tra i marchi distribuiti dai supermercati, con diversi esemplari offerti a meno di 5 euro.

Il panettone Le Grazie di Esselunga, dal peso di 1 kg e con un prezzo medio di 4,99 euro al kg, è stato eletto sia come migliore del test che come migliore acquisto dalla rivista. "Pasticceri e consumatori lo hanno apprezzato all’assaggio, il tutto a un prezzo davvero contenuto", ha evidenziato Altroconsumo. Il panettone classico Coop, con un prezzo medio di 6,18 euro al kg, si è classificato al secondo posto, seguito dal Panettone milanese Vergani (prezzo medio 11,90 euro al kg).

Per quanto riguarda i pandori, il lievitato di Tre Marie (1 kg, prezzo medio 13,09 euro) è stato premiato come migliore del test, avendo ricevuto l'approvazione sia degli esperti pasticceri sia dei consumatori. Il pandoro Conad, con un prezzo medio di 4,23 euro al kg, si è posizionato al secondo posto, seguito dal pandoro di Verona Bauli (prezzo medio 7,36 euro al kg).

Il titolo di miglior acquisto nella categoria panettoni è stato assegnato al panettone classico Duca Moscati di Eurospin (1 kg, prezzo medio 4,16 euro al kg), particolarmente apprezzato dalla giuria dei consumatori. Il panettone Balocco (1 kg, prezzo medio 4,95 euro) e il panettone basso Le Grazie di Esselunga hanno completato i primi tre posti.

In termini di rapporto qualità-prezzo, il pandoro Conad è stato premiato come il migliore da Altroconsumo, con un prezzo medio di 4,23 euro al kg. "Ha ottenuto ottimi giudizi nella maggior parte delle verifiche di laboratorio ed è piaciuto molto all’assaggio dei pasticceri", ha sottolineato Altroconsumo. Il Pandoro di Verona Bauli e il Pandoro di Verona ricetta classica di Paluani (prezzo medio 5,99 euro al kg) hanno completato i primi tre posti in questa categoria.