La classifica del Gambero Rosso, ecco qual è il gelato più buono a Monza

Qual è il gelato più buono di Monza? Qual è la migliore gelateria in Brianza e le botteghe del gelato più buone della Lombardia? A tracciare una guida al cono "a tre stelle" è ancora una volta Il Gambero rosso - vera Bibbia del settore gastronomico italiano - che mercoledì - proprio nella Giornata Europea del Gelato Artigianale - ha presentato la sua guida "Gelaterie d'Italia 2021".

"La primavera per gli artigiani del freddo è il giro di boa: si chiude un anno, certamente il più difficile del decennio, e si apre la nuova stagione del gelato" spiegano nella presentazione. E nella guida, inevitabilmente, non mancano i riferimenti agli ultimi mesi di convivenza con l'epidemia di coronavirus. "L’emergenza sanitaria ha condizionato fortemente le modalità di vendita del prodotto, il flusso turistico e la gestione dell’affluenza in gelateria, ma i gelatieri hanno studiato a fondo la situazione e proposto soluzioni ad hoc - sottolineano gli esperti nella guida -. Potenziando prima di tutto l’asporto, fino a ora non sfruttato abbastanza, mettendo a punto vaschette a maggior tenuta, con separatori per gusti differenti, realizzate con materiali di scarto, per ridurre l’impatto ambientale e l’utilizzo della plastica".

Il riconoscimento massimo, come sempre, sono stati gli ambitissimi tre coni, che simboleggiano l'eccellenza per gli artigiani del freddo.Nessuno di questi però è stato assegnato in Brianza. Spicca invece tra le migliori gelaterie in Lombardia l'Albero dei Gelati di Monza. "Cari Amici, anche se con una Premiazione “in remoto” e’ sempre bello! Grazie al Gambero Rosso per il gradito Riconoscimento!" hanno commentato dalla gelateria brianzola con sede a Monza, Seregno e Cogliate.

Le migliori gelaterie della Lombardia