Una tra le migliori pizzerie d'Italia è in Brianza

I tre spicchi, che sono destinati ai locali con la pizza al piatto, sono andati a "Crosta" - in via Bellotti -, "Dry" - che ha due locali in via Solferino e in viale Vittorio Veneto - e "Montegrigna Tric Trac", in via Grigna a Legnano, che ha portato a casa anche il premio speciale per la migliore carta dei dolci. Tre rotelle, che invece sono riservate ai forni, per il forno di Davide Longoni che si trova in via Tiraboschi.