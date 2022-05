In Brianza la "città del gelato" dove ci sono due tra le migliori gelaterie d'Italia

Non una ma due gelaterie tra le migliori d'Italia in un comune brianzolo. La "città del gelato" in Brianza è Seregno. E a segnalare le eccellenze nella produzione artigianale della specialità, grazie alle materie prime di ottima qualità e a una tradizione divenuta passione, è stato il sindaco Alberto Rossi che ha rivolto i suoi complimenti alle due realtà del territorio.

"Sono molto contento di festeggiare il successo di due gelaterie seregnesi al SIGEP 2022, il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria e Panificazione tenutosi a Rimini il mese scorso, occasione in cui è stata presentata la sesta edizione della Guida Gelaterie d’Italia 2022 del Gambero Rosso" ha annunciato. "Sono infatti le gelaterie Pallini e L’Albero dei Gelati a essersi conquistate il riconoscimento del Gambero Rosso per la propria professionalità e passione con cui producono il gelato che tanto amiamo".

La gelateria Pallini ha fatto il suo ingresso nella categoria “Tre Coni”, il massimo del riconoscimento su scala nazionale; l’Albero dei Gelati, già Tre Coni, ha ricevuto il premio per il Miglior Gelato Gastronomico. Su 61 gelaterie Tre Coni in tutta Italia: "Mi riempie di orgoglio sapere che solo a Seregno ne abbiamo due" ha detto il sindaco.

"Questi traguardi sono il frutto di anni di esperienza, capacità di selezione delle materie prime e attenta ricerca dei sapori. Questi premi rappresentano le storie professionali di famiglie che da anni lavorano per crescere e rendere sempre di più la Brianza una terra di eccellenze anche nel settore enogastronomico. Festeggiamole con un bel gelato" ha concluso Rossi, lanciando un segnale importante per il sostegno alle attività del territorio.

Le migliori gelaterie d'Italia sono anche in Brianza

Nel corso de Sigep (12-16 marzo), è stata presentata la guida Gelaterie d’Italia 2022 del Gambero Rosso, contenente tutti i premi assegnati alle migliori gelaterie d'Italia. Sono infatti ben 461 le gelaterie citate, di cui 61 premiate con tre coni, riconoscimento che si ottiene con il massimo punteggio assegnato da parte degli ispettori del Gambero Rosso. Tra i criteri di valutazione, non solo il gusto del gelato, ma anche il servizio offerto e la gestione del locale. Anche la provincia di Monza e Brianza vanta due eccellenze della gelateria, entrambe premiate dalla prestigiosa guida. L’Albero dei Gelati, Monza e Seregno, premiata come “miglior gelato gastronomico”.

Alla gelateria seregnese Pallini che ha portato in gara la Torta Paesana sono andati invece i “Tre Coni”, assegnati grazie all’impegno dei proprietari, i fratelli Pallini, che dal 1995 gestiscono e portano avanti la gelateria con tecnica scrupolosa e un’attenta ricerca delle materie prime, selezionandole tra le migliori aziende agricole brianzole.

Il Mondo di Mezzo di Usmate Velate conferma i suoi Due Coni. Alla sua gestione ci sono Giovanni Samuelli e Simona Sarati, qui alla loro "seconda vita" dopo anni di lavoro nel campo chimico-farmaceutico. Di recente, la gelateria ha introdotto le vaschette da asporto “per i clienti a cui non piace mischiare i gusti, per assaporare ogni sapore distintamente”