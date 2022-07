Le migliori idee per un magico weekend d'estate sul Lago di Como

Quarto weekend di luglio in cui il meteo prevede ancora tanto sole e tanto caldo. Ecco quindi qualche suggerimento, oltre agli eventi che trovate in questa guida, tra le innumerevoli gite che si possono fare sul lago di Como. Qualche meta per trascorrere al fresco questo fine settimana di luglio. Una guida con tutte le escursioni sul Lario: in montagna, in barca, al lido, in spiaggia. E ancora un aperitivo e una cena con vista mozzafiato.

1 . Salendo al fresco

Salire in quota, a piedi o in mountain bike, è un'esperienza che offre diverse opportunità anche in primavera. Così, insieme alle 5 migliori camminate del Lario, abbiamo scelto dieci rifugi da raggiungere in poco tempo da Como. Non occorre essere esperti scalatori: a queste mete ci possono arrovare facilmente tutti e non sono necessarie attrezzature particolari in questa stagione: occorrono solo un paio di scarponcini da montagna ma soprattutto buone gambe. Da queste vette si godono incredibili panorami. E soprattutto di luoghi mai affollati. Continua.