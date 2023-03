Ponti tibetani più spettacolari d'Italia: due sono a un'ora e mezza da Monza

E'arrivata la primavera e, con la bella stagione, cresce la voglia di escursioni all'area aperta e a stretto contatto con la natura, magari in luoghi non lontani dalla città dove poter ammirare panorami mozzafiato. Nei giorni scorsi la testata online Tgcom24, nella sua sezione "viaggi" ha dedicato un articolo speciale ai ponti tibetani d'Italia scegliendo i 10 più spettacolari. Tra questi ce ne sono due che si trovano a poco più di un'ora e mezza da Monza, in provincia di Sondrio: il Ponte nel cielo in Val Tartano e la passerella sulle Cassandre a Sondrio.

"Questo maestoso percorso pedonale, inaugurato nel 2018 e uno dei più alti d'Italia, è lungo 234 metri di percorso sospeso, alto oltre 140 metri e costituito da 700 assi in legno di larice - questa la descrizione del Ponte nel cielo su Tgcom24 -. Collega i due versanti della Val Tartano, da Campo Tartano al maggengo Frasnino. È percorribile da tutti, anche dai bambini, e offre uno spettacolare panorama sulla vallata".

"Inaugurata nel novembre 2021, la passerella è lunga 145 metri e si libra a 100 metri di altezza sul torrente Mallero - queste invece le parole dedicate alla passerella sulle Cassandre -. Collega le frazioni di Mossini e Ponchiera, regalando una meravigliosa esperienza panoramica sulla gola delle Cassandre e completando un percorso escursionistico ciclopedonale ad anello che comprende il Sentiero Valtellina, il Sentiero Rusca e la Via dei Terrazzamenti, lungo i vigneti terrazzati".