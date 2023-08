Guida ai migliori ristoranti di Monza e dintorni

Monza è la città dei reali, del parco e del Gran Premio d’Italia di Formula 1. Tra rombi di motore, bandiere in pista e tifosi da tutto il mondo, il capoluogo brianzolo si anima anche e soprattutto in questi giorni, ogni anno, per ospitare una delle manifestazioni sportive più importanti. Come non cogliere l’occasione per provare anche la cucina brianzola che affonda le radici nel suo passato contadino ma che non disdegna anche di guardare verso il futuro con incursioni contemporanee e internazionali.

CiboToday ha preparato una guida con 11 indirizzi dove mangiare a Monza e dintorni, tra agriturismi, osterie e ristoranti, non solo tradizionali.

Continua a leggere su CiboToday.it...