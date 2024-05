Quanto costerà il pedaggio della Milano Meda: le prime ipotesi

La Milano-Meda, la superstrada che attraversa la Brianza, oggi accessibile gratuitamente, con l'arrivo di Pedemontana si trasformerà in un'autostrada, con un tratto che diventerà a pagamento. L'arteria su cui ogni giorno viaggiano migliaia di brianzoli a cantiere terminato diventerà a pedaggio nel tratto della Milano-Meda che viene inglobato dalla A36. La cosa sta facendo discutere non solo i cittadini, preoccupati di una nuova spesa, ma anche il mondo della politica. Comincia quindi il toto pedaggio e il primo a fare la sua ipotesi è stato il consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo.

"La Milano-Meda a pagamento potrebbe costare dai 4 ai 6 euro al giorno tra andata e ritorno. Un impatto economico elevato e ingiusto al quale si aggiunge il rischio per la viabilità locale”. Che significa, in soldoni, un esborso mensile dagli 80 ai 120 euro.

L’ipotesi sulla possibile tariffa, come spiega Espansione Tv, è una stima in base ai pedaggi già in vigore. “L’importo stimato per i 12 chilometri di Milano-Meda in questione si basa sull’attuale pedaggio chilometrico previsto da Pedemontana su tratte di simile lunghezza – spiega Orsenigo – il ramo tra Mozzate-Lazzate di circa 11 chilometri a 2,85 euro o quello tra Solbiate Olona e Cislago di circa 10 a 1,78. Una misura che andrà a colpire moltissimi comaschi che hanno già pagato e continuano a pagare carissimo l’ignobile pedaggio sul primo micro-lotto della tangenziale di Como, mai completata e mai resa gratuita come promesso dalla Lega più volte negli ultimi anni. La Milano-Meda a pagamento è l’ennesimo oltraggio a un territorio che chiede infrastrutture efficienti e affidabili e ottiene infrastrutture incompiute e care come il fuoco”.