Il comune dove i monopattini sono scontati per le donne (ma di notte)

Uno sconto per la sicurezza. A Milano tra le 20 e le 6 del mattino le donne potranno usare i monopattini Bird con un taglio sul prezzo del 20%. Come riferiscono i colleghi di MilanoToday l'idea nasce, hanno spiegato dalla società, "per garantire il diritto alle donne di rientrare a casa in sicurezza". L'iniziativa, lanciata insieme a DonneXStrada, l’associazione per la sicurezza in strada e contro la violenza di genere, durerà tutto il mese di novembre.

"Da un'analisi realizzata da Bird infatti emerge che oggi il monopattino è utilizzato prevalentemente dalla popolazione maschile: circa il 70% degli utenti è uomo, contro un 30% di donne. Queste percentuali però tendono a riequilibrarsi, soprattutto nelle città più grandi come Roma e Milano, nelle fasce orarie in cui più spesso accadono episodi di violenza: la sera e nel weekend, proprio a riprova del fatto che le donne nei contesti urbani vedono nel monopattino un’alternativa sicura per fare ritorno a casa o per percorrere l’ultimo miglio", si legge in una nota dell'azienda di micromobilità.

"Abbiamo scelto di lanciare l‘iniziativa nel mese di novembre, nel corso del quale ricorre la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, perchè crediamo che anche i piccoli gesti come questo possano fare la differenza nella creazione di città sempre più sicure per tutte le persone, e soprattutto per le donne", ha dichiarato Cristina Donofrio, country manager di Bird in Italia. “I dati ci confermano che per chi abita lontano dalla fermata dell’autobus o della metropolitana il monopattino è un presidio di sicurezza: per questo siamo orgogliosi di collaborare con una realtà virtuosa come DonneXStrada", ha proseguito.

“Tornare a casa di notte è sempre un problema, per una donna e non solo. Ragioniamo su chi ci potrà accompagnare, se dobbiamo spendere soldi per un taxi che ci costa tanto ma che è per noi un mezzo più sicuro di altri, stiamo attente sui mezzi pubblici che nessuno ci guardi e soprattutto che non che non scenda alla nostra stessa fermata e che non ci segua, camminiamo a passo veloce, ci guardiamo indietro, teniamo le chiavi in mano ed il telefono pronto, prendiamo il monopattino o la bici lasciandoci portare a casa da qualcosa che ci da più sicurezza. Perché questo è quello che viviamo, ed è così ogni giorno. Allora per DonneXStrada e per quello che è il nostro impegno per migliorare la sicurezza in strada delle persone e contrastare la violenza, la collaborazione con bird risulta fondamentale per avere mezzi più accessibili, per costruire insieme strade migliori. Siamo quindi entusiaste della collaborazione e speriamo che tante donne possano trarne vantaggio”, le ha fatto eco Laura de Dilectis, vice presidente e ideatrice di DonneXStrada.