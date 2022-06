Si riaccendono i motori del Milano Monza Motor Show

Tutto pronto per la prima edizione (post pandemia) del Mi-Mo Milano Monza Motor Show. Dopo due anni di stop a causa dell'emergenza sanitaria torna l'importante evento, non solo motoristico, che richiama migliaia di visitatori. La manifestazione si svolgerà dal 16 al 19 giugno e sarà articolato con eventi sia a Milano sia a Monza.

Il taglio del nastro domani, giovedì 16 giugno, a Milano alle 10, in piazzetta Reale (piazza Duomo) alla presenza dell'assessore regionale Fabrizio Sala e del presidente di 'MiMo' Andrea Levy. Seguirà alle 19 in Duomo la partenza della 'Premiere parade' ovvero la parata di super-car che gireranno intorno alla piazza guidate dai manager dei brand in esposizione.

Venerdì 17 giugno, invece, un momento di riflessione e di lavoro per tutti gli addetti del settore automotive con il convegno organizzato insieme a Regione Lombardia all'auditorium Testori (piazza Città di Lombardia) dal titolo 'Ricerca e innovazione, il futuro della mobilità'. L'incontro inizierà alle 14. Sabato 18 e domenica 19, poi, Monza sarà protagonista con il passaggio della 40esima edizione della MilleMiglia in Autodromo alle 11. Domenica infine spazio alle super-car che sfrecceranno sull'asfalto del 'tempio della velocità' a chiusura dell'evento.

L’evento sarà completamente gratuito per il pubblico grazie al MIMO Pass, la novità di quest'anno, un biglietto elettronico gratuito che permetterà di vivere a 360° sia l'evento (con accesso all'Area Test Drive e all'Autodromo di Monza), che le città di Milano e Monza, grazie alle numerose convenzioni e sconti per trasporti, musei, hotel, ristoranti e centri sportivi.

La parte statica di Milano e gli eventi dinamici organizzati sul territorio e all’interno dell’Autodromo di Monza saranno disponibili con un orario prolungato dalle 9 alle 23.

Nell'edizione 2022, i modelli esposti nel centro di Milano dal 16 al 19 giugno saranno: Aiways U5, Alfa Romeo Tonale, Aston Martin DBS, Aston Martin DBX 707, Bentley Continental GT V8 Convertible, Bentley Bentayga S, Chevrolet Corvette Stingray, Citroën Nuovo Suv C5 Aircross Hybrid, Dodge Challenger SRT Jallbreak, DR 3.0, DR 5.0, DR 6.0, DR 7.0, DS4 E-Tense, Energica Experia Green Tourer, EVO 3, EVO 4, EVO 5, EVO Cross 4, Ferrari 296 GTB, Fiat New 500e la prima by Bocelli, Harley Davidson Pan America Special, Harley Davidson Nightster, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Spot, Hyundai Kona Electric, Hyundai Tucson Plug-In Hybrid, Honda Civic e:HEV Sport, Honda HR-V e:HEV Advanced Sport Pack, Honda Jazz Crosstar Executive eCVT, Honda Hondae, ICKX K2, Jeep Grand Cherokee 4xe, Kawasaki NinjaH2SX SE, KIA Niro, Lamborghini Huracàn Tecnica, Lancia Y Ferretti, Lexus NX, Mazda CX-60, McLaren Artura by MSO, McLaren Senna, Mercedes-Benz AMG SL, Mercedes-Benz Classe E Coupé, Mole Urbana e Mole Costruzione artigianale, MV Agusta MV Superveloce, Nissan Ariya, Opel Nuova Astra Plug-in Hybrid, Pagani Huayra R, Pagani Huayra Roadster BC , Peugeot Nuova 308 SW Plug-In Hybrid, RAM 1500 Limited Night Edition, Soriano Motori Giaguaro, Sportequipe S1, Sportequipe S5, Sportequipe S6, Sportequipe S8, Suzuki Jimny Pro, Toyota Nuova Corolla Cross, Touring Superleggera Arese RH95, Zagato Mostro Barchetta Zagato by Maserati, Zero Motorcycles SR.