"Ho impiegato 85 minuti per andare in treno da Verona a Milano, e 100 da Milano a Villasanta"

Cento minuti per percorrere 24 km, solo 85 per percorrerne ben 159. Sempre in treno. Un viaggio da odissea quella che lunedì ha vissuto Anna, una villasantese che ha raccontato la sua consueta disavventura con Trenord dopo la chiusura il 9 giugno del Besanino per 3 mesi di cantieri e il calvario quotidiano del ritorno a casa con il bus.

Ma quello che ieri è capitato alla donna ha dell’incredibile. Si è concessa un fine settimana a Verona per andare a trovare i parenti, e ha deciso di usare il treno. Un lungo weekend e la scelta di partire dalla cittadina veneta all’alba di lunedì 15 luglio per raggiungere direttamente l’ufficio a Milano. “Per percorrere quei 159 km ho impiegato 85 minuti - racconta alla nostra redazione -. Poi nel pomeriggio mi sono rimessa in viaggio per tornare a casa dove alle 18.30 avevo un appuntamento”. Ma percorrere quei 24 km è stato più lungo e stressante del viaggio in treno della mattina. Cento minuti in tutto: 20 per raggiungere la fermata di Sesto San Giovanni, 10 da Sesto fino a Monza, e 70 da Monza fino a Villasanta.

“Ho preso il treno da Milano a Monza - prosegue -. Lì in stazione ci sono le navette sostitutive che fino a settembre dovranno ‘traghettare’ i pendolari su e giù da Lecco e Milano. Sul tabellone c’era scritto che il mio bus (quello S7, ndr) sarebbe partito alle 17.04 da PF”. A quel punto la donna è entrata nel panico: che cosa significava quella sigla? Ha iniziato a chiedere dispetaramente a passanti e in edicola, poi un altro pendolare, capendo che Anna non era abituata a prendere quella tratta, le ha spiegato che la sigla stava per piazzale ferroviario. La donna, armata dello zaino del fine settimana e della borsa da lavoro, si è precipitata disperatamente nel piazzale alla ricerca di quel bus che l’avrebbe dovuta portare a casa. Ma a quel punto ancora un problema: quale era il piazziale della stazione. Dopo aver capito che il piazzale per la partenza dei bus non era quello sull'ingresso principale ma quello sul lato di piazza Castello, la donna ancora di corsa e sotto la canicola è corsa per raggiungere la meta.

“Non ho trovato indicazioni, non sapevo dove andare - prosegue -. Per fortuna ho trovato una donna che mossa da pietà mi ha fornito alcune indicazioni. L’autobus è arrivato con 10 minuti di ritardo. Ha dell’incredibile che ci ho impiegato di meno ad andare in treno da Verona a Milano, che da Milano a Villasanta”. Anna precisa di non aver preso il treno per Arcore, per poi raggiungere Villasanta in autobus, perché ad Arcore gli autobus passano ogni 30 minuti e in caso di eventuli ritardi, o di un passaggio poco prima del suo arrivo, avrebbe dovuto attendere la navetta sotto il solleone.