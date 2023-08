Da Milano ci sarà un volo diretto per la città di Babbo Natale

Dal 4 novembre 2023 sarà possibile volare direttamente da Milano a Rovaniemi, la città della Lapponia sul Circolo Polare Artico nota per essere 'la città ufficiale di Santa Claus', ovvero di Babbo Natale. Merito di Rynaiar, che attiverà un volo da Orio al Serio il sabato alle 6 e il martedì alle 5.50, mentre il ritorno è programmato sempre due volte alla settimana ma con partenza alle 11.30 (sabato) e alle 11.15 (martedì).

Il volo resterà operativo per tutta la stagione invernale, assicurando la possibilità ai lombardi di visitare la famosissima città della Lapponia con un volo diretto, che impiegherà quasi 4 ore per arrivare a destinazione. Rovaniemi, ogni anno, attira 500mila visitatori grazie all'allestimento del Villaggio di Babbo Natale, aperto tutto l'anno a 8 km dalla città (e a 3 km dall'aeroporto). In città si dice che l'embrione del Villaggio sia il bungalow fatto costruire apposta a Eleanor Roosevelt, moglie del presidente Usa Franklin Delano Roosevelt, in visita a Rovaniemi nel 1950 per assistere alla ricostruzione.

Le attrazioni e l'aurora boreale

Nel villaggio ci sono circa 50 attrazioni e molte attività, dalle gite in motoslitta a quelle con gli immancabili husky e renne, fino al pernottamento nell'hotel igloo. Gli 'elfi postali' ricevono i visitatori nell'imprescindibile Ufficio postale di Babbo Natale (che è un ufficio postale finlandese realmente funzionante). E i bambini possono anche frequentare la Scuola degli elfi. Infine, da agosto ad aprile è la stagione delle aurole boreali