Pedemontana, Milano-Meda a pagamento: "E' una tassa occulta sui lavoratori"

Da superstrada brianzola ad arteria inglobata nell’A36, l’Autostrada Pedemontana che avanza in Brianza. E quando il progetto della nuova tratta sarà ultimato la Milano-Meda si trasformerà, diventando a tutti gli effetti una strada con un tratto a pagamento.

Sul tema è intervenuto anche Raffaele Erba, coordinatore provinciale del MoVimento 5 Stelle Como: “Proprio da chi punta sempre il dito sui tributi da Roma, non si risparmia a crearne di nuovi. Prima la tassa sanitaria a carico dei frontalieri, ora la tassa sul viaggio casa lavoro per i pendolari che ogni giorno percorrono il tratto che presto sarà gestito da Pedemontana”.

“Dalle stime si parla di almeno 100 euro al mese per utilizzare la strada che ora è gratuita. Scelta insensata di Regione Lombardia che fa solo un grandissimo regalo ai costruttori, gli unici a trarre vantaggio dalla scelta perché si vedranno pagati i lavori dalle tasche dei pendolari”.

“Territorio e cittadini si troveranno di fronte solo strade interne più congestionate e un peggioramento della qualità della vita da un’infrastruttura che diventerà accessibile solo a chi potrà permettersela. Ennesimo cortocircuito che mostra come la maggioranza che governa la nostra Regione non abbia una minima progettualità sulla mobilità della Lombardia”.

Il tema del pedaggio

A preoccupare fin dall'annuncio è stata soprattutto la questione relativa agli effetti sul traffico. Gli automobilisti infatti potrebbero cercare vie alternative (soprattutto per non pagare il pedaggio) e questo convoglierà il traffico all’interno dei paesi. A confermare la previsione dell'introduzione dei pedaggi è stato lo stesso Sabatino Fusco, direttore di Autostrada Pedemontana Lombarda. "È fondamentale per il rientro dell’investimento - ha spiegato -. Si potrebbe pensare a tariffe agevolate se, ad autostrada avviata, si registreranno risultati migliori rispetto a quelli ipotizzati”. Ancora però non sono state rese note le tariffe.

Il pedaggio, secondo quanto emerso, verrà introdotto nell’ultimo tratto della Milano-Meda tra Bovisio Masciago e Lentate sul Seveso che verrà inglobata a Pedemontana. Fusco ha indicato i numeri dei transiti attuali e quelli previsti una volta che l'autostrada sarà a regime, mettendo a confronto dati rilevati a marzo 2023 con le previsioni per il 2035. I flussi di traffico sulla SS35-Varedo nell’ora di punta del mattino sono pari a 4.018 veicoli verso Milano e 3.586, in direzione Como. Lo scenario programmatico al 2035 prevederà per lo stesso tratto, nello stesso orario, 4.159 auto verso Milano, e 3.817 verso Como. “Risulta evidente – ha spiegato Fusco – che la situazione anche se aggiornata a un anno fa, tra 10 anni non peggiorerà in seguito all’apertura delle tratte B2 e C anche a seguito del cosiddetto ‘ramp-up’”.

“Comprendo le preoccupazioni dei sindaci - ha spiegato Fusco -. Stiamo definendo gli ultimi dettagli della B2. Manterremo invariate le corsie della Milano-Meda per tutta la durata del cantiere, con lo spostamento della carreggiata di volta in volta. Il nostro obiettivo è captare il traffico di arterie che sono già congestionate”. I sindaci hanno ribadito l’utilità di ampliare a questo punto la Milano-Meda a 3 corsie ma questo non è previsto nel progetto approvato. “In un futuro ci si può ragionare. Non adesso”, ha aggiunto.

Tre svincoli per la tratta B2

La tratta B2 è lunga 9,5 km, si sviluppa prevalentemente in galleria artificiale (2,5 km), trincea (4,6 km) e rilevato (2,3 km). Tre gli svincoli in progetto: Lentate sul Seveso, Barrucana e Meda (quest’ultimo funge da cerniera tra la tratta a nord, a due corsie per senso di marcia, e la tratta a sud, a tre corsie per senso di marcia). I comuni attraversati dal tracciato principale sono: Lentate sul Seveso, Barlassina, Seveso, Meda, Cesano Maderno. La tratta B2 comprende quattro opere di viabilità locale, definite in questo caso “strade di arroccamento”: la tangenziale di Meda nei comuni di Meda, Seveso e Seregno; il collegamento di via Trento nei comuni di Cesano Maderno e Desio con lo svincolo della Barrucana in comune di Cesano Maderno; il collegamento di via don Sturzo in comune di Seveso con via De Medici in comune di Cesano Maderno;la tangenziale di Birago in comune di Lentate sul Seveso