La Mille Miglia torna in Autodromo a Monza

La Mille Miglia passa ancora da Monza. Sarà l’Autodromo Nazionale Monza a ospitare la prova finale della Mille Miglia 2022. Il 18 giugno, all’interno del MiMo - Milano Monza Motorshow, il Tempio della Velocità assisterà all’ultimo atto dell’edizione 2022 della leggendaria corsa che partirà il 15 giugno da Brescia.

Mercoledì è stato ufficialmente presentato il percorso della quarantesima rievocazione della 1000 Miglia. Le iscrizioni chiuderanno il 14 Gennaio 2022 ed entro il 4 Aprile, al termine della selezione effettuata dall’apposita Commissione esaminatrice, verrà resa nota la lista delle auto accettate.

Mille Miglia, il percorso

La 1000 Miglia 2022 andrà in scena dal 15 al 18 giugno, lungo la classica direttrice Brescia-Roma-Brescia, in quattro tappe: da Brescia a Cervia- Milano Marittima, da Cervia-Milano Marittima a Roma, da Roma a Parma e quindi da Parma a Brescia nell'ultima giornata, quella del 18 giugno 2022. In un simbolico anticipo del gemellaggio che nel 2023 vedrà Brescia-Bergamo Capitali della Cultura, le auto in gara saluteranno Bergamo.