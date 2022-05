Il ministro Giorgetti in visita a Monza: ecco perché

Il ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti in trasferta a Monza. Sabato 21 maggio all'Autodromo di Monza il ministro parteciperà all'incontro "Monza e Brianza 2030 - Sviluppo e prospettive di un territorio che traina il Paese".

“Abbiamo voluto organizzare questo momento di confronto e approfondimento tra gli stakeholders del nostro territorio e i rappresentanti del Governo, nazionale e regionale, per analizzare gli ingenti investimenti che riguarderanno il territorio monzese e brianzolo dei prossimi anni - spiegano Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale lombardo della Lega per Salvini Premier, e Alberto Citossi, commissario cittadino leghista a Monza -. Monza e la Brianza da sempre rappresentano un traino economico nazionale: questo territorio riceverà importanti investimenti, per questo occorre confrontarsi con le rappresentanze del tessuto economico locale, per comprenderne esigenze e finalità e ragionare in una prospettiva di crescita pluriennale".

All'incontro interverranno anche il sindaco Dario Allevi, il presidente della provincia Luca Santambrogio, l'assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, il capogruppo della Lega in Senato Massimiliano Romeo, il presidente dell'Autodromo Giuseppe Redaelli, il presidente Parco Valle del Lambro Marco Ciceri, il presidente di Aci Angelo Sticchi Damiani, il presidente di Confartigianato Giovanni Barzaghi.