Lentate sul Seveso, il ministro Valditara in visita al Polo Formativo Legno Arredo

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, nella mattinata di lunedì 6 febbraio, ha fatto visita al Polo Formativo Legno Arredo di Lentate (oggi Artwood Academy). Insieme a lui, anche l'assessore regionale allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione Stefano Bolognini.

Alla presenza dell'intera Giunta Ferrari, e dell'amministratore delegato di Poliform Giovanni Anzani, Valditara ha parlato ai giovani studenti. "Voi studenti siete il futuro, siete il pilastro su cui costruire un’Italia più avanzata: abbiamo bisogno delle vostre competenze" ha detto, per poi discutere insieme al Sindaco di Lentate sul Seveso e ai presenti delle problematiche e delle grandi potenzialità del territorio."Mi ha colpito il riferimento da lui espresso rispetto alla valorizzazione dei talenti dei giovani, obiettivo da perseguire anche attraverso il potenziamento degli Its" ha commentato Ferrari.

Il Ministro ha visitato le aule e i laboratori della scuola, e si è messo alla prova con lo scalpello. "Questo è un luogo d’eccellenza, ma anche d’integrazione. Un percorso educativo che valorizza i vostri talenti e le vostre abilità, che sono fondamentali per le imprese. Per questo in primis faccio i complimenti a voi e ai vostri insegnanti" ha commentato. "Coinvolgere Enti, aziende, scuole e territorio è un elemento chiave. I nostri ragazzi sono straordinari, sono come un lievito che consente di crescere".

Il Polo Formativo del Legno, del resto, è una vera eccellenza del nostro territorio. E si inserisce nel panorama degli Its, per cui il Governo ha stanziato 500 milioni di euro e che - secondo le anticipazioni - saranno scenari di programmi Rai pensati proprio per far capire ai genitori e alle famiglie come qui si giochi il futuro.

La visita si è conclusa con un appello del sindaco Laura Ferrari, che ha chiesto più aiuti: "Il Polo è disposto a considerare l’ampliamento, ma la Provincia non ci sta aiutando. Ci stiamo impegnando contro alcune prescrizioni del Ptcp per tutelare il territorio e i cittadini e quindi anche il Polo del legno. La Regione è pronta a spendere, ma la Provincia risponde picche. Dobbiamo uscire da questa impasse, ci aiuti perché ne abbiamo bisogno".