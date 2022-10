"Contro il caro bollette rimborsi dal comune": la proposta dei ristoratori

"Per venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese messe ko dal caro bollette i comuni di Monza e della Brianza potrebbero prendere spunto da quanto sta facendo il comune di Mantova: cioè destinare tutti i proventi degli extra utili della partecipata del comune che eroga il gas per abbattere il costo delle bollette dei cittadini". A parlare è Salvatore Bongiovanni, barista di Seregno referente per la Lombardia del MIO (Movimento Imprese Ospitalità).

Il team apolitico e apartico nato durante il lockdown e che riunisce i professionisti del settore della ristorazione messi in ginocchio dell'emergenza sanitaria prima e dal caro bollette ora lancia la proposta con l'obiettivo di far sentire la propria voce alle istituzioni. Un modello, quello di Mantova, che Bongiovanni propone a tutti i sindaci della Brianza (in primis a quello di Seregno) e che il MIO comunque vorrebbe allargare anche a livello nazionale.

"Anche i comuni del territorio - spiega Bongiovanni - potrebbero valutare l'introduzione di una soluzione come quella adottata a Mantova scontando direttament le bollette ai contribuenti. Il comune di Mantova parla di una misura di equità e trasparenza societaria che permetterà di far tornare nelle tasche dei cittadini 8 milioni di euro. Di questi, 7 milioni andranno alle utenze domestiche e alle attività economiche allacciate al teleriscaldamento. Lo sconto in bolletta arriverà a novembre e dicembre e andrà dal 20% al 30% in base ai casi. Un altro milione di euro servirà invece per due bandi per gli utenti del gas, con uno sguardo più attento verso chi ha redditi medio bassi e bassi."

Un'idea che Bongiovanni spera di poter bissare anche in Brianza. "Da oltre due anni parliamo e portiamo proposte alle varie amministrazioni comunali - conclude -. Con questa misura un condominio che in media dovrebbe pagare 36mila euro di bolletta ne risparmierebbe 7 mila. Come Movimento siamo nati per tutelare il settore e per portare cambiamenti a fronte dei cambiamenti in atto in questi ultimi anni. A Seregno più volte ci siamo messi a disposizione per parlare del nostro settore, non siamo nati per fare politica ma per parlare con tutte le forze politiche dei problemi del settore Horeca conclude il responsabile sul territorio di MIO Italia”.

Salvatore Bongiovanni