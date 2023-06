Il comune brianzolo alla ricerca della sua Miss

Giussano è alla ricerca della sua Miss. Sono aperte le iscrizioni per partecipare al concorso, giunto ormai alla 12esima edizione, che su svolgerà l’1 luglio alle 21 in Villa Sartirana. Lì verrà scelta e incoronata la nuova Miss Giussano che erediterà lo scettro e la corona Sarah Bernardi, la vincitrice della passata edizione.

“Siamo all’edizione numero 12 e la voglia è quella di confermare e se possibile migliorare quanto di buono e bello è stato fatto in questi anni - spiegano Luigi Costanzo e Sisto Polito di Giussano Incentro e Pro Loco -. Per questo, il punto di partenza è la conferma della nostra squadra, vincente e affiatata. Un grazie particolare va all’amministrazione comunale per il fondamentale supporto e ai tanti ‘amici’ che sostengono questa manifestazione”. Dopo il bagno di folla dello scorso anno, confermata l’affascinante location di Villa Sartirana, così come la conduzione affidata a Davide Colavini, attore, autore e docente di teatro e recitazione. “Ma non mancheranno sorprese e novità che ci porteranno durante la serata a decretare la Miss Giussano sotto le stelle di quest’anno”.

“Miss Giussano è uno dei momenti più attesi della nostra estate - commenta soddisfatto il sindaco Marco Citterio -. La consolidata tradizione di questo appuntamento è merito degli organizzatori, capaci ogni anno di consolidare questo format, introducendo novità che lo rendono ogni volta piacevolmente sorprendente. L’evento ha conservato quella genuinità che lo caratterizza sin dalla prima edizione, dimostrando di andare oltre i meri canoni estetici”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’assessore al Commercio Paola Ceppi: “Il valore che Miss Giussano ha per la nostra città è testimoniato dagli straordinari numeri che ogni anno questa serata riesce ad ottenere come partecipazione di pubblico. Il ringraziamento va all’impegno dei tantivolontari che hanno saputo rendere questo evento un momento professionale, divertente, di ritrovo e di relazione, in cui la simpatia è il filo conduttore. Ai nostri negozianti e imprenditori, che negli anni non hanno mai fatto mancare il sostegno a Miss Giussano, va un ulteriore ringraziamento per la scelta di giocare in squadra con l’unico obiettivo di rendere questa manifestazione sempre più bella, partecipata e coinvolgente”.

Per informazioni è iscrizioni è possibile telefonare ai numeri 3483208596 – 3388456664 oppure inviare una mail all’indirizzo proloco.giussano@gmail.com